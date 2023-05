Sophia Thomalla posiert am Strand – doch ihre Fans haben nur Augen für etwas ganz anderes

Sophia Thomalla präsentiert sich auf ihrem Instagram-Profil nur zu gerne von ihrer sexy Seite. Regelmäßig zeigt sich die Freundin von Tennis-Profi Alexander Zverev dort knapp bekleidet. Und auch auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt Sophia Thomalla Haut – doch ihren Fans sticht ein anderes Detail viel mehr ins Auge.

Heiß, heißer, Sophia Thomalla! Ob im knappen Bikini oder im kurzen Rock – die 33-Jährige weiß, wie man sich perfekt in Szene setzt. Kein Wunder, immerhin muss die „Are You The One?“-Moderatorin vor der Kamera stets abliefern.

+++Sophia Thomalla verdreht Fans den Kopf – „Schönste Frau auf dieser Erde“+++

Sophia Thomalla zeigt sich mit Hunde-Baby

Doch nicht nur die TV-Zuschauer kommen regelmäßig in den Genuss des Anblicks der Influencerin. Auf ihrem Instagram-Profil (1,3 Millionen Follower) postete Sophia Thomalla jetzt ein Foto von sich am Strand – und alleine ist die Brünette dort nicht zu sehen. An ihrer Seite: Ein niedlicher Welpe!

„Neue Freunde machen“, schreibt sie zu dem Schnappschuss dazu. Sophia strahlt in die Kamera, trägt dabei ein tief ausgeschnittenes rotes Top. Auf dem Arm hält sie einen Welpen. Es folgt eine Bilderreihe mit weiteren Tier-Fotos: Schweinchen, Huhn, Hund – Sophia hat sie alle vor die Linse gekriegt!

Thomalla-Fan bekommt „Zuckerschock“

Kein Wunder, dass die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla bei ihren Followern da schon fast hinten rüber fällt. „Einmal den Hund einpacken und mitnehmen“, „Zuckerschock! Eine Welt ohne Tiere wäre unvorstellbar“ und „Super süße Tiere“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Man darf gespannt sein, ob Sophia tatsächlich mit einem Lebewesen mehr wieder nach Deutschland zurückkehrt…

