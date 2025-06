Wilde Sex-Szenen im Zoo Dortmund – Besucher trauen ihren Augen kaum

Im Zoo Dortmund gibt es zwei neue weibliche Schildkröten. Schildkröten-Herr Speedy gibt daher auch richtig Gas und arbeitet hart am Artenhalt. In den Kommentaren auf Facebook sorgen die Szenen für großes Gelächter und schüren bei den Besuchern auch die Hoffnung auf bevorstehenden Nachwuchs.

Bis jetzt lebten Spornschildkröten Speedy und seine Mitbewohnerin Maxima alleine im Schildkrötenhaus im Zoo Dortmund. Vor wenigen Wochen sind jedoch die beiden Weibchen Diana und Katie eingezogen – nicht nur zu der Freude der Besucher, sondern insbesondere von Speedy.

Zoo Dortmund: Lautes Gestöhne im Gehege

Damit der Einzug in den Zoo Dortmund so stressfrei wie möglich war, wurden die Schildkröten zunächst voneinander getrennt untergebracht. Auf Facebook berichtet der Zoo jedoch, dass „alle vier Schildkröten mittlerweile Tag und Nacht gemeinsam verbringen können und es keine Aufsicht der Tierpfleger mehr bedarf.“

+++ Fort Fun in NRW streicht Highlight – Besucher sauer: „Lohnt sich nicht mehr“ +++

Die Tiere verstehen sich wohl prächtig und sind sich in der Zeit wohl auch deutlich nähergekommen, wie der Zoo Dortmund auf Facebook teilt. In dem Video ist zu sehen, wie Speedy mit komplettem Körpereinsatz versucht, seinen Namen Ehre zu machen und sich für den Artenerhalt einzusetzen.

Speedy scheint auch kein leiser Liebhaber zu sein, wie auch den anderen Bewohnern im Zoo Dortmund aufgefallen ist. Der Zoo berichtet selbst: „Auch die Löffelhunde waren über die Geräusche sehr verwundert und schauten sichtlich neugierig, was denn da in ihrer Gemeinschaftsanlage ‚getrieben‘ wurde.“ Auch eine Nutzerin in den Kommentaren berichtet: „Ich habe es einmal erlebt, wenn Schildkröten Spaß haben…. Es war sehr laut!!!“

+++ NRW: Tierheim-Hund hat keinen Bock auf Menschen – was dann im Zwinger passiert, rührt zu Tränen +++

Spornschildkröte gelten als „stark gefährdete“ Art

Die Besucher des Zoos Dortmund freuen sich auf jeden Fall, über den Einzug von Schildkröten-Damen Diana und Katie – und auch darüber, was Speedys reges Interesse an den Damen für die Zukunft bedeuten wird. Scherzhaft schreibt eine Nutzerin: „Schildkröten oder Rammler? Ich wünsche viel Spaß und gutes Gelingen mit dem Nachwuchs.“

Nicht nur im Zoo Dortmund würde man sich jedoch über Nachwuchs freuen, denn die Spornschildkröte gilt als „stark gefährdete“ Art. Das Tier ist insbesondere durch menschliche Jagd und Zerstückelung des Lebensraums bedroht. Aber vielleicht gibt es durch Speedys Einsatz bald wenigstens im Zoo Dortmund frohe Kundschaft.