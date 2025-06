Simone Thomalla packt aus: „Ich wurde belogen und betrogen“

Simone Thomalla (60) packt aus! Erstmals spricht die Schauspielerin im Podcast „M wie Marlene: Wie gelingt das Leben?“ von Marlene Lufen (54) über die dramatische Beziehung zu ihrem verstorbenen Ex, Christoph W.

Kurz vor ihrem „Let’s Dance“-Debüt strahlt die Schauspielerin wieder. Der Grund? René M. hat das Herz der Schauspielerin erobert. „Ich bin glücklich“, verrät sie Moderatorin Marlene Lufen. Doch die Vergangenheit bleibt präsent.

Simone Thomalla: Die Wahrheit über ihren Ex!

Im Podcast erzählt sie, sie hätte „René gleichzeitig mit dem Damaligen kennengelernt, der jetzt nicht mehr lebt“. Bei dem „Damaligen“ handelt es sich um Christoph W. Dieser nahm sich im Dezember 2024 das Leben. Vor seinem Tod schrieb er Simone einen Abschiedsbrief, der auch der „Bild“ vorlag.

„Auch so eine Sache“, wundert sich Thomalla: „Wie kommt der in die Zeitung? Von mir nicht.“ Gegen Christoph W. liefen Betrugsvorwürfe. Simone, die „Schotten dicht gemacht“, wollte an das Gute glauben, obwohl Tochter Sophia (35) warnte: „Red flag, Mama.“ Sie erzählt: „Ich wurde so belogen und betrogen wie noch nie in meinem Leben, über Monate.“

Die Geschichten um andere Frauen ignorierte sie lange. Sie hoffte auf eine zweite Chance für Christoph. Doch im November 2024 merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Eine E-Mail und der Abschiedsbrief brachten die bittere Wahrheit ans Licht.

„Dann kam eine E-Mail und der Brief und ich habe ihm nicht mehr geglaubt. Hab‘ ihm nicht mal seinen Tod geglaubt“, gesteht Simone. Am 20. Dezember 2024 nahm Christoph W. sich in Salzburg das Leben. Ein tragisches Ende einer turbulenten Beziehung.

