„Let’s Dance“: Plötzlicher Gefühlsausbruch – Simone Thomalla kann nicht mehr an sich halten

Staffel-Halbzeit bei „Let’s Dance“ – und die Emotionen kochen langsam über! Woche für Woche kämpfen sich die Promis durch Salsa, Tango & Co., doch an diesem Freitagabend (4. April) wurde es besonders emotional. Simone Thomalla und ihr Profitänzer Evgeny Vinokurov legten einen feurigen Tango aufs Parkett.

Aber am Ende blieb nicht nur das Publikum mit offenem Mund zurück, sondern auch die Jury war gespalten.

„Let’s Dance“-Stars legen mit Tango los

Schauspielerin Simone Thomalla startet mit Profitänzer Evgeny Vinokurov in den Abend. Ein Tango bringt nicht nur das Publikum zum Beben, sondern auch die Jury – naja, zumindest einen Teil von ihr. Denn während Jorge González und Motsi Mabuse völlig begeistert waren, hatte Joachim Llambi mal wieder sein ganz eigenes Urteil parat. Streng wie eh und je ließ er kein gutes Haar an der Darbietung.

Kein Applaus, kein Lob, stattdessen knallharte Kritik. Und genau da passierte es: Nach dem Tanz brachen alle Dämme!

„Let’s Dance“: Plötzlich wird es emotional!

Als Moderatorin Victoria Swarovski nachhakte, ob Llambis Worte Simone ins Herz getroffen hätten, versuchte sie noch locker zu bleiben: „Ins Herz nicht, aber es geht nicht spurlos an mir vorbei“. Doch bevor sie weitersprechen konnte, platzte es aus Evgeny heraus!

Mit Tränen in den Augen verteidigte er seine Tanzpartnerin: „Sie kämpft so hart!“ Plötzlich war der sonst so gelassene Profitänzer völlig aufgelöst. Und das blieb auch den Fans nicht verborgen. Was war da los?

Auf Instagram wunderten sich Zuschauer sofort über den unerwarteten Moment. „Was war das gerade mit Evgeny?“, fragte sich ein User. Ein anderer glaubt: „Er hat sich einfach nur über Llambis Bewertung geärgert“. Aber einige Fans vermuten noch viel mehr! Steckt hinter dem emotionalen Moment in Wahrheit eine ganz andere Geschichte? Vielleicht erfahren wir ja bald, was da wirklich los war.

Übrigens: Am Ende reichte es für Simone und Evgeny zu soliden 21 Punkten. Ob das genug ist, um in der Show zu bleiben? Die Konkurrenz schläft schließlich nicht!