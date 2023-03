Sophia Thomalla: Ausgerechnet an diesem Tag macht sie Alexander Zverev eine Liebeserklärung

Um Sophia Thomalla und Alexander Zverev ist es überraschend still geworden. Die Moderatorin und der Tennisprofi verstecken ihre Beziehung nicht, gleichzeitig sind sie aber auch nicht die Art von Pärchen, die ihre Liebe regelmäßig in den sozialen Medien breittritt.

Zuletzt hat sich Sophia Thomalla sogar auf einen Solo-Trip durch Australien gemacht. Verständlich, dass sich viele ihrer Follower daraufhin gefragt haben, ob sie und Zverev überhaupt noch ein Paar seien. Nun liefert die 33-Jährige den entscheidenden Beweis.

Sophia Thomalla nutzt Weltfrauentag, um Freund Alex zu ehren

Nach drei Monaten teilt Sophia Thomalla erstmals wieder ein gemeinsames Foto von sich und Alexander Zverev. Eine neue Aufnahme ist es nicht. Anhand ihrer Outfits lässt sich erkennen, dass das Bild im Rahmen der „Sportler des Jahres“-Verleihung im Dezember 2021 entstanden ist. Ihre Liebe scheint dennoch kein Stück kleiner geworden zu sein.

Zu dem schwarz-weißen Schnappschuss, der Sophia Thomalla und Alexander Zverev beim Knutschen zeigt, schreibt die TV-Moderatorin: „An einem internationalen Frauentag kann ich tun und lassen, was ich will. Und ich möchte diesen Kerl zu schätzen wissen.“

Ausgerechnet an dem Tag, an dem alle anderen Instagram-Nutzer der Frauenwelt Aufmerksamkeit schenken, entscheidet sich Sophia Thomalla also dazu, ihren Freund zu ehren. Die Berlinerin schwimmt bekanntlich gerne gegen den Strom. Für die rührende Liebeserklärung erhält Sophia dennoch großes Lob von ihren Followern:

„Sweet, sagt viel über dich aus.“

„Yes! Wir sind selber groß!“

„So ein schönes Bild.“

„Traumpaar!“

„So ein wunderschönes Paar.“

Auch Sophia Thomallas Mama Simone mischt sich ein. „So sieht’s aus!“, kommentiert die Schauspielerin unter dem Foto. Und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki kann bei diesem Anblick sowieso nur an eines denken: „Nur die Liebe zählt.“

Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben ihre Beziehung im Oktober 2021 mit einem Kussfoto bei Instagram offiziell gemacht. Seither teilt die Moderatorin hin und wieder Bilder mit dem Tennisstar. Auf seinem Instagram-Profil hingegen fehlt von Pärchenfotos jede Spur, stattdessen stellt der 25-Jährige seine Profisportler-Karriere in den Vordergrund.