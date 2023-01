Sophia Thomalla plötzlich solo unterwegs – „Nichts für schwache Nerven“

Seit Oktober 2021 schwebt Sophia Thomalla auf Wolke sieben. Die Moderatorin und ihr Partner und Tennisprofi Alexander Zverev sind offenbar unzertrennlich. Umso überraschender dürften für einige Fans der Schönheit die folgenden Schnappschüsse sein: Sophia ist allein unterwegs – und zieht prompt ein hartes Fazit!

Via Instagram postete die gebürtige Berlinerin in den vergangenen Tagen immer wieder Aufnahmen von sich und ihren Ausflügen durch die Wildnis. Die 33-Jährige ist derzeit nämlich in Australien unterwegs – von Sophia Thomallas Herzblatt fehlt dabei allerdings jede Spur.

Sophia Thomalla reist durch Australien

Stattdessen genießt die Tochter von Simone Thomalla ganz allein all‘ die Sehenswürdigkeiten in Down Under: Beispielsweise erfüllte sich Sophia Thomalla einen Punkt ihrer Bucket List und posierte vor den 12 Aposteln, kletterte auf den höchsten Aussichtspunkt oder kuschelte mit süßen Kängurus und Koalas.

Doch der Abenteuer-Trip hat es offenbar auch ganz schön in sich. „Ich hab es zu meiner letzten Station geschafft. Alleine reisen ist nichts für schwache Nerven“, zog Sophia Thomalla ein Resümee ihrer Reise entlang der Great Ocean Road Nähe der australischen Metropole Melbourne.

Wo ist Sophia Thomallas Liebster?

Aber wieso ist Sophia Thomalla überhaupt ganz auf sich allein gestellt? Ihre bessere Hälfte muss sich auf seine Karriere konzentrieren. Genauer gesagt steckt Alex Zverev derzeit mitten in den Vorbereitungen für die anstehenden Australian Open. Für einen Roadtrip bleibt da keine Zeit – stattdessen steht der Sportler täglich auf dem Tennisplatz.

Spätestens bei den Spielen dürften Sophia Thomalla und ihr Schatz dann aber wieder vereint sein. Und wer weiß, vielleicht bringt die Anwesenheit der Beauty ja auch Glück mit sich und das Tennis-Ass kann ein paar Matches für sich entscheiden. Sophias Follower dürfen sich bis dahin aber bestimmt noch auf jede Menge weiteren Content aus der Sonne freuen!