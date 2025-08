Nach 12 Jahren Stille: Tine Wittler sorgt für RTL-Comeback

Nach zwölf Jahren Pause wagt Tine Wittler ihr großes TV-Comeback. Die ehemalige Moderatorin der Sendung „Einsatz in 4 Wänden“ wird laut „Bild“-Informationen in der neuen Staffel der RTL-Show „Die Verräter“ mitwirken. In dieser Reality-Show geht es nicht um das Umgestalten von Wohnungen, sondern um Intrigen, Psychospielchen und Vertrauen.

Tine Wittler, die einst mit ihrem Team die Wohnungen der Zuschauer in gemütliche Wohlfühloasen verwandelte, tritt nun in einem Spiel auf, bei dem es um Verrat und Loyalität geht.

Tine Wittler: Vom Wohlfühl-Experten zur Spielstrategin

„Ich möchte einfach nur umsonst essen und trinken“, scherzte sie Anfang Juli auf dem „Fest der Produktionsallianz“ in Berlin, als sie nach sechs Jahren wieder einen roten Teppich betrat. Doch hinter dieser Aussage steckt mehr: Sie wird Teil eines Spiels, in dem es darum geht, die „Verräter“ zu enttarnen, während die Zuschauer von Beginn an wissen, wer die Verräter sind.

+++ RTL hat Grund zum Jubeln: Mega Sport-News für den Sender +++

Bekannt wurde Tine Wittler 2003 mit der Sendung „Einsatz in 4 Wänden“, in der sie und ihr Team Wohnungen von Zuschauern umgestalteten. In der Sendung veränderte sie nicht nur Räume, sondern auch Leben. Nach zehn erfolgreichen Jahren wurde die Sendung 2013 aufgrund sinkender Quoten eingestellt. Seitdem war es ruhiger um Wittler. Neben ihrer TV-Karriere schrieb sie über ein Dutzend Bücher und trat auf Theaterbühnen auf.

Nun also der Schritt in eine ganz andere Richtung. In „Die Verräter“ müssen 16 Promis, darunter auch Hardy Krüger jr., herausfinden, wer von ihnen die „Verräter“ sind. Es geht dabei um einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro. Für Tine Wittler bedeutet das nicht nur ein Comeback vor der Kamera, sondern auch eine neue Rolle.

RTL äußerte sich auf „Bild“-Anfrage nicht zu den genauen Details der Besetzung der neuen Staffel.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.