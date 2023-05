Sophia Thomalla verdreht Fans den Kopf – „Schönste Frau auf dieser Erde“

Diese Reichweite kann sich wohl sehen lassen: Rund 1,3 Millionen Menschen folgen Sophia Thomalla mittlerweile auf Instagram. Dort teilt die erfolgreiche Moderatorin nicht nur Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit den Fans – sondern bringt diese ab und zu auch mal mit freizügigeren Fotos ins Schwitzen.

Egal ob Minirock, enge Kleider oder knappe Oberteile: Sophia Thomalla kann wohl alles tragen. Und das scheint die Freundin von Alexander Zverev auch selbst zu wissen. Immer wieder setzt sie ihren Körper in Szene und sorgt damit bei ihren Followern für Schnappatmungen.

Sophia Thomalla im roten Minirock

„Was für ein Anblick“, dachten sich wohl die Fans der Moderatorin. In einem schwarzen Cut-Out-Oberteil, einem roten Minirock und farblich passenden High-Heels posiert die 33-Jährige auf ihrem neusten Instagram-Beitrag. Im Hintergrund schmücken Palmen den Schnappschuss.

Aktuell befindet sie sich auf der thailädischen Insel Ko Samui. Doch Sophia Thomalla hat keinen Urlaub, sondern arbeitet vor Ort im Rahmen der Dreharbeiten zur Dating-Show „Are you the One?“. In der Bildbeschreibung betont sie dies nochmal: „Zwischen Matching Night und Challenge Tag.“

Fans der Moderatorin kommen aus dem Staunen nicht raus

Doch nicht alle scheinen so begeistert von diesem Schnappschuss zu sein. Böse Zungen behaupten, dass Sophia Thomalla zu dünn sei und veröffentlichen fiese Bemerkungen unter dem Instagram-Beitrag. Für ihre Fans ist dieser Anblick jedoch unbezahlbar. In den Kommentaren schwärmen sie in höchsten Tönen von der 33-Jährigen:

„Schönste Frau auf dieser Erde!“

„Was für eine Figur. Wahnsinn!“

„Siehst wie immer traumhaft aus!“

„Diese Frau ist ein Traum!“

„Es bleibt einfach dabei: Momentan eine, wenn nicht die attraktivste Frau in Deutschland.“

