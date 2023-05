„Wer weiß denn sowas?“: Sophia Thomalla zu Gast in ARD-Show – plötzlich wird’s pikant

Normalerweise ist es Sophia Thomalla, die als Moderatorin durch eine Show führt. Am Freitagabend (5. Mai) sitzt sie jetzt aber als Rategast bei Kai Pflaume in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?„. An der Seite von Teamkamerad Elton spielt sie gegen Model Céline Bethmann, die erst durch ihre Teilnahme bei GNTM und anschließend mit ihrer Liebelei zu Mats Hummels bekannt wurde.

Spannend wird es, als sich Sophia Thomalla und Elton für die vermeintlich harmlose Rubrik „Hund, Katze, Maus“ entscheiden. Als „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume die Antwortmöglichkeiten vorliest, wird’s dann überraschend anzüglich.

„Wer weiß denn sowas?“-Frage sorgt für Verlegenheit

Es geht um die Frage „Wenn Mäuse sich gegenseitig die Gesichter putzen, …?“ Und das sind die möglichen Antworten:

A) können über die Tränen sexuelle Botenstoffe übertragen werden

B) trainieren sie gleichzeitig ihre Reaktionsfähigkeit bei Gefahr

C) dient das hauptsächlich dem gezielten Infizieren mit Bakterien

Die Auswahlmöglichkeiten sorgen für verlegenes Räuspern im Rateteam. Auf die Wortwahl in Antwort A) waren die beiden offensichtlich nicht vorbereitet. Dann fangen sie an, zu grübeln.

Kai Pflaume wirft mit Anspielungen um sich

„Ihr könnt das ja auch versuchen in einem Rollenspiel herauszufinden“, schlägt Kai Pflaume vor. Dann fügt er hinzu: „Stellt euch einfach vor, ihr seid beide Mäuse.“ Sophia Thomalla scheint Gefallen an der Idee gefunden zu haben. Sie legt bei Elton gleich mal Hand an und tätschelt sein Gesicht.

„Fürs Putzen fehlt noch ein bisschen Feuchtigkeit“, witzelt Pflaume und sorgt damit für peinlich berührte Lacher. „Was ist denn mit dir heute los?“, hakt Elton irritiert nach. „Wieso denn, hast du noch nie gesehen, wie sich zwei Mäuse die Gesichter putzen?“

Es klingt zwar wie eine Aneinanderreihung von anzüglichen Anspielungen, lenkt das Duo aber gleichzeitig auch in die richtige Richtung. Denn kaum haben sie sich auf A) geeinigt, folgt auch schon die Auflösung. Und siehe da, die beiden hatten recht.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.