Sophia Thomalla: Dschungelcamp-Hammer? Moderatorin macht klare Andeutung

Sie gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen hierzulande: Sophia Thomalla ist aus dem deutschen Fernsehen kaum wegzudenken. Regelmäßig steht sie für Reality-TV Formate wie „Are you the One?“ oder „Date or Drop“ vor der Kamera. Und auch ihr Sieg bei „Let’s Dance“ 2010 bleibt bei ihren Fans unvergessen.

Aktuell befindet sich die Moderatorin für Dreharbeiten in Thailand. Neben Schnappschüssen in kurzen Kleidern oder vor traumhaften Kulissen teilt Sophia Thomalla auch weitere Eindrücke in ihrer Instagram-Story. Am Montag (1. Mai 2023) machte sie plötzlich eine unerwartete Andeutung.

Sophia Thomalla: Folgt nun der nächste TV-Hammer?

Für ihre Fans war es wohl DIE Nachricht der verganenen Woche: Sophia Thomalla dreht wieder für „Are you the One?“. Doch anders als in den vorherigen Staffeln findet das Ganze nicht auf der griechischen Insel Paros, sondern in Thailand statt. Das teilte die Moderatorin höchstpersönlich in einem Video auf Instagram mit.

Seit mittlerweile vier Staffeln moderiert Sophia Thomalla die Dating-Show bereits. Dabei ist sie besonders für ihre provokante Art und ihre spitze Zunge bei den RTL-Zuschauern beliebt. Qualifiziert sie das jetzt womöglich sogar für das Dschungelcamp? Die Moderatorin macht eine deutliche Ansage.

Sophia Thomalla bald im australischen Dschungel?

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige neulich ein vielsagendes Video mit ihren 1,2 Millionen Follower. Darauf zu sehen ist ihre Stylistin Christina Vacirca, die sich gerade an einer thailändischen Delikatesse probiert: Frittierte Heuschrecken. Etwas, was auch die Kandidaten des Dschungelcamps hin und wieder futtern.

„Ich sehe mich schon im Hotel Versace nächstes Jahr. Als Begleitung“, witzelt Sophia Thomalla. Doch die Chancen stehen eher schlecht, denn es scheint Christina nicht sonderlich gut zu schmecken. Schade aber auch!

Neulich machte Sophia Thomalla ein intimes Liebesgeständnis. Sie und ihr Freund Alexander Zverev haben wohl keine einfach Beziehung.