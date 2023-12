Sophia Thomalla teilt süßes Pärchenfoto – doch es gibt ein Problem

Sie ist aus der deutschen Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken und ihr Name ist Programm: Sophia Thomalla. Die 34-Jährige ist insbesondere für ihr loses Mundwerk bekannt, die Moderatorin scheut keine Provokation. Die Liste von Fernsehshows, in denen Thomalla auftauchte, ist endlos lang. Seit dem Jahr 2021 moderiert der Fernsehstar RTL-Formate wie „Are You The One?“ und „Date or Drop“.

Nach einer gescheiterten Beziehung mit Rammstein-Frontsänger Till Lindemann scheint Sophia Thomalla ihr großes Liebesglück nun gefunden zu haben. Seit zwei Jahren führt die Moderatorin eine Beziehung mit dem Tennisspieler Alexander Zverev. Doch ein Auftritt auf dem roten Teppich stellt das frische Liebespaar nun vor eine Herausforderung.

Sophia Thomalla kann es kaum glauben

Aus ihrer Beziehung zu Sportler Alexander Zverev macht Sophia Thomalla schon längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt teilte die Moderatorin Fotos aus dem gemeinsamen Traumurlaub auf den Malediven. Verliebt schaut das Paar in die Kamera und genießt seine Zweisamkeit an den Traumstränden der Insel. Nur eine Woche später sind Thomalla und Zverev wieder zurück im kalten Deutschland. Am Samstag (9. Dezember) wohnte das Liebespaar dem Charity-Event „Ein Herz für Kinder“ bei.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

In eleganten Abendlooks posieren Sophia Thomalla und ihr Liebster auf dem roten Teppich. Zverev trägt einen roten Anzug und Thomalla ist in ein enges Spitzen-Oberteil und einen schwarzen Satin-Rock gekleidet. Das Paar möchte so viele Spenden wie möglich sammeln und legt sich voll und ganz ins Zeug. Erst im Nachhinein scheint der Moderatorin ein kleines Problem aufzufallen, dass sie ihren 1,4 Millionen Instagram-Followern direkt mitteilen möchte.

Der Fernsehstar teilt ein gemeinsames Foto in ihrer Instagram-Story, doch eine Sache fällt sofort auf. Ihr Liebster ist mit seinen fast zwei Metern Körpergröße so groß, dass sein Kopf auf dem gemeinsamen Foto abgeschnitten ist. Thomalla kommentiert das mit den Worten: „Sasch ist so groß, er passt nicht mal in das Foto“, und ergänzt ein lachendes Emoji. Wie die Moderatorin auf diesen Spitznamen für ihren Liebsten kommt, bleibt fraglich.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Schlussendlich hat das Paar doch noch ein Foto geschossen, auf dem sowohl Thomalla als auch Zverev vollständig abgebildet sind. Der Größenunterschied scheint das Liebespaar im Alltag nicht sonderlich zu stören.