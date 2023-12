Sophia Thomalla von RTL abserviert – ihre Datingshow fliegt aus dem Programm

Traurige Nachrichten für alle Fans von Sophia Thomalla!

Flotte Sprüche, gute Konter und schonungslose Ehrlichkeit: Dafür wird Sophia Thomalla von ihren Fans gefeiert. Als Moderatorin verschiedener Datingshows bringt die 34-Jährige so manchen Kandidaten auch schon mal ins Schwitzen. Doch für eins ihrer Formate ist nun Schluss. RTL schmeißt es eiskalt aus dem TV-Programm.

Sophia Thomallas Sendeplatz geht an Konkurrenz

Seit zwei Staffeln moderiert die Freundin von Alexander Zverev nun die Sendung „Date or Drop“. In der Datingshow entscheiden die Kandidaten in verschiedenen Fragerunden, ob sie den Gegenüber gerne näher kennenlernen wollen oder nicht. Fällt die Entscheidung negativ aus, drücken die Kandidaten auf einen Buzzer und die Anwärter fallen durch ein Loch nach unten und sind damit raus.

TV-Zuschauer konnten die Sendung mit Sophia Thomalla bislang immer freitags in den späten Abendstunden sehen. In der Nacht von den 23. auf den 24. Dezember 2023 sollte bei RTL dann das Staffelfinale von „Date or Drop“ gezeigt werden. Doch die Fans schauen in die Röhre. Denn der Sender schmeißt Sophia Thomallas Show raus und holt ein anderes Format rein.

Statt Sophia Thomalla sind SIE zu sehen

Besonders bitter: Für den Ausfall ist jedoch kein Ersatztermin geplant. Das bedeutet für die Fans, dass sie wohl oder übel auf ihr Staffelfinale verzichten müssen. Stattdessen läuft in der Nacht von den 23. auf den 24. Dezember 2023 die Sendung „Take Me Out – XXL XMas Special“.

Doch ein kleines Trostpflaster gibt es dann doch noch für die Fans von „Date or Drop“: Alle Folgen samt des Finales sind weiterhin bei RTL+ zu sehen. Allerdings braucht man dafür ein kostenpflichtiges Abonnement.