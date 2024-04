Sophia Thomalla: Intimer Moment mit Alexander Zverev! Sie haben etwas zu feiern

Seit knapp zweieinhalb Jahren gehen TV-Moderatorin Sophia Thomalla und Tennis-Profi Alexander Zverev gemeinsam durchs Leben. Bei dem Sportler scheint die schlagfertige Thomalla angekommen zu sein, immer wieder kommen süße Details der Beziehung der Beiden an die Öffentlichkeit (hier mehr).

Auch an diesem Samstag (20. April) teilt Sophia Thomalla mal wieder einen romantischen Moment mit ihrem Schatz. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund.

Sophia Thomalla gratuliert ihrer „besseren Hälfte“

Es ein ganz besonderer Tag für Sophia Thomalla und die ganze (Instagram-)Welt soll es wissen: Ihr Lebensgefährte Alexander Zverev feiert an diesem Samstag Geburtstag! Das Tennis-Ass wird 27 Jahre alt, erblickte am 20. April 1997 in der Hansestadt Hamburg das Licht der Welt. Standesgemäß gratuliert Sophia Thomalla ihrem Herzblatt mit einem süßen Instagram-Beitrag!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wishing my better half the best birthday ever“ (zu deutsch: „Wünsche meiner besseren Hälfte den besten Geburtstag aller Zeiten“), schreibt die 34-Jährige zu einem schwarz-weiß Foto des Paares. Alexander Zverev ist auf dem Bild oberkörperfrei zu sehen, steht offensichtlich in einem Pool. Sophia Thomalla selbst trägt ein weißes Top, schmiegt sich verliebt an ihre „bessere Hälfte“. Beide lächeln selig in die Kamera.

Auch interessant: „Let’s Dance“: Nach Pannen-Show bei RTL – jetzt kommt es raus!

Sophia Thomalla: Liebeserklärung kommt gerade richtig

Während Fans von dem Instagram-Beitrag ganz verzückt sind, Komplimente kommentieren („Cooles Paar“) und auch Nachwuchs-Wünsche in den Raum werfen, dürfte sich auch Alexander Zverev über die Liebeserklärung freuen.

Mehr Promi-News:

Der 27-Jährige muss schließlich noch die bittere Niederlage beim ATP-Tennisturnier in München verarbeiten. Dort flog Zverev am Freitag (19. April) bereits im Viertelfinale aus, hatte mit dem regennassen und deshalb rutschigen Platz zu kämpfen. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Geburtstag mit Sophia Thomalla dennoch genießen kann.