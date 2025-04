Sophia Thomalla: Jetzt ist es wieder so weit

Für TV-Moderatorin Sophia Thomalla (35) beginnt aktuell wieder eine besondere Zeit. Auf der sonnigen thailändischen Insel Ko Samui steht sie erneut für die Dreharbeiten für die Datingshow „Are You The One?“ (RTL+) vor der Kamera.

Dabei erwarten sie wie gewohnt, zwischen den Palmen heiße Flirts, vielfältige Kandidaten und selbstverständlich ordentlich Reality-Drama. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans nun viele Einblicke in ihren aktuellen Job.

Sophia Thomalla wird voller Wärme empfangen

Die Ankunft auf Ko Samui hätte für Sophia Thomalla kaum besser laufen können. Kaum angekommen, wurde sie mit einem persönlichen Geschenk und einer liebevollen Geste überrascht.

Ein bunter Blumenstrauß und eine handgeschriebene Nachricht erwarteten sie auf einem Holztisch: „Liebe Sophia! Willkommen zuhause. Wir freuen uns auf zwei weitere erfolgreiche Staffeln mit dir! Dein AYTO-Team.“

Natürlich lässt es sich die Moderatorin nicht nehmen, diesen Moment mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story zu teilen – und kommentiert die Szene mit den humorvollen Zeilen: „Back to reality!“

Ihre Fans flippen regelrecht aus

Doch auch ein aktueller Instagram-Schnappschuss sorgt bei ihren Fans für Aufsehen. Die Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev posiert in einem knallroten Kleid und mit einer Getränkedose lässig in der Hand.

Mit verführerischem Blick in die Kamera und ihren nackten Beinen im Fokus gewährt sie ihren Fans zusätzlich einen Einblick hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Im Hintergrund: der atemberaubende Blick auf das türkisblaue Meer von Ko Samui. „Nach AYTO ist vor AYTO. Here we go again!“ verkündet Sophia Thomalla stolz.

Aktueller Instagram-Post von Sophia Thomalla: Für die Moderatorin beginnt eine besondere Zeit.

Ihre Anhänger flippen regelrecht aus. Das wird an einer Vielzahl von begeisterten Fanreaktionen und über 22.ooo Likes (Stand: 23. April, 15 Uhr) erkennbar. Eine Userin blickt schon vorfreudig auf eine kommende „Are You The One?“-Staffel. „Da bin ich ja mal gespannt“, lässt sie sie wissen.

„Sophia Thomalla macht mich ballaballa.“

Eine weitere Dame ist gefesselt von Sophia Thomallas Optik: „Was für eine wunderschöne Sophia“, schreibt sie. Zudem kommentiert ein Fan humorvoll: „Sophia Thomalla macht mich ballaballa.“ Ein weiterer Fan schreibt zum „Are You The One?“-Dreh erwartungsvoll: „Es geht schon wieder los.“

Schlussendlich steht eines fest: Der Dreh auf Ko Samui wird sowohl für Sophia Thomalla als auch für die Reality-Fans jede Menge Überraschungen bereithalten. Dabei wird sicherlich nicht an erotischen und unterhaltsamen Szenen gespart.