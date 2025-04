Sophia Thomalla fassungslos, als Stefan Raab DAS sagt – „Bitte?“

Ob als Juror beim „Chefsache ESC“ oder aktuell am 2. April 2025 um 20.15 Uhr als Entertainer und Herausforderer bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ gemeinsam mit Sophia Thomalla auf RTL : Nach seiner Auszeit ist Stefan Raab (58) wieder allmählich angekommen im TV!

Wer die akuelle Mittwochabend-Actionsshow schon einmal verfolgt hat, weiß, dass Raab sich keinesfalls zurücklehnen wird. Er ist bekannt dafür, seine Gäste an ihre körperlichen und manchmal auch mentalen Grenzen zu bringen.

Aktuell darf keine Geringere als Moderatorin Sophia Thomalla (35) als Spielleiterin zeigen, was sie kann. Während der Show muss sie einen überaus schlüpfrigen Witz von Raab über sich ergehen lassen.

„DGHNDM“-Fans freuen sich auf die Spielleiterin

Glaubt man den zahlreichen Fanreaktionen auf Instagram vor der Ausstrahlung, steht den RTL-Zuschauern einiges bevor. Viele Menschen fiebern einem anstehenden Highlight entgegen. So schreibt eine Userin voller Vorfreude: „Endlich wird es lustig bei dghndm.“

++ Auch interessant: RTL macht es offiziell: Stefan Raab muss sich warm anziehen ++

Eine weitere verkündet: „Ich freu mich auf Sophia.“ Und auch Stefan Raab zeigt sich von Beginn an im RTL-Studio fasziniert von der Moderatorin. Dabei möchte er mit ihr über ihre moderierte pikante und heiße Datingsshow „Are You The one“ sprechen.

Wichtig zu wissen: In der Realityshow kann es zwischen den Teilnehmern auch erotisch zu gehen. Plötzlich nach Sophia Thomallas Begüßung im TV-Studio leistet sich Raab einen anstößigen Gag. Nachdem der Showmaster alles rund um den Drehort, Drehzeit zu „Are You The one“ und „Are You The one – Reality Stars in Love“ erfragt hatte, geschieht das Unglaubliche.

Sophia Thomalla bei Stefan Raab

„Da gehts ja manchmal heiß her. Du bist nicht unbeteiligt manchmal.“ Schnell versucht sich Raab zu korrigieren. Vergeblich! Sophia Thomalla fällt ihm sofort ins Wort. „Bitte?“, fragt sie entgeistert mit großen Augen. Beide lachen anschließend und Raab korrigiert: „Du machst ja selbst da nicht mit. Du moderierst das ja nur.“

Schlussendlich beweist Stefan Raab wieder einmal seine Schlagfertigkeit und seinen ausgewiesenen Sinn für Humor. Doch die Frage bleibt: Kann er nicht nur große Töne spucken, sondern auch bei den spannenden Challenges gegen die Kandidaten wirklich abliefern?

Die Antwort gibt es am Mittwochabend (2. April 2025) um 20.15 Uhr bei RTL. Wer es nicht abwarten kann, kann sich die gesamte Folge bereits jetzt auf RTL+ anschauen.