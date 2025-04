RTL macht es offiziell: Stefan Raab muss sich warm anziehen

Stefan Raab erobert mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ die TV-Bildschirme zurück. Die Show? Ein typisches Raab-Spektakel! Zuerst nimmt er die Medienwelt auseinander, dann geht’s in die Quiz-Schlacht. Fünf Kandidaten kämpfen um den Platz neben dem RTL-Moderatoren. Der Gewinner tritt gegen Raab an – mit einer Million Euro im Visier!

Doch jetzt wird’s noch spannender! Am 9. und 16. April steigen erstmals die Promis in den Ring, wie RTL nun bekannt macht. Neun Stars fordern den „Unbezwingbaren“ heraus. Der Jackpot wartet. Dabei führt in der ersten Show Elton durch den Abend, in der zweiten übernimmt Jan Köppen.

RTL: Stefan Raab tritt gegen SIE an

Die Regeln? Wie immer: hart, schnell, gnadenlos. Raab hält sich nicht zurück. Am 9. April treten Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt, Paul Janke und Luca Hänni an. Wer behauptet sich im ersten Duell und tritt gegen Raab an? Der Druck ist hoch, die Konkurrenz stark.

Eine Woche später, geht es am 16. April in die nächste Runde. Dabei wollen Tom Beck, René Casselly, Timur Ülker und Björn Werner Raabs Million erobern. Eine Woche später, geht es am 16. April in die nächste Runde. Stefan Raab dürfte alles geben, um die Kohle zu verteidigen. Denn bei Geld hört der Spaß bekanntlich auf.

RTL zeigt eine neue Ausgabe von „Du gewinnst hier nicht die Million?“ immer mittwochs zur bestens Sendezeit. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der RTL+ Mediathek nachzuholen.