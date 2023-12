RTL schmeißt Dating-Show aus dem Programm – für SIE ist es besonders bitter

Das war’s dann wohl mit einer schönen Bescherung bei RTL! Fans einer bestimmten Dating-Show hatten sich auf die Rückkehr der Sendung in der Nacht von den 23. auf den 24. Dezember 2023 gefreut, doch jetzt kommt alles anders.

Doch nicht nur RTL-Zuschauer, sondern auch die Moderatorin des Formates selbst, dürfte enttäuscht sein. Ihre Show wurde einfach ausgetauscht!

Mit der Ausstrahlung von „Date or Drop“ in der Nacht vor Heiligabend wollte RTL wohl ein bisschen romantische Stimmung versprühen – stattdessen gibt’s Frust statt Lust. Zumindest für Fans der Dating-Show und deren Moderatorin Sophia Thomalla.

Nachdem das Format in diesem Jahr in zweiter Staffel laut „TV Movie“ solide Quoten erzielte, sollte die letzte Ausgabe der Staffel am späten Abend des 23. Dezembers ausgestrahlt werden. Doch jetzt sendet RTL um die Zeit ein „Take Me Out – XXL XMas Special“, streicht „Date or Drop“ ersatzlos vom Sendeplatz.

Immerhin: Die „Date or Drop“ verschwindet nicht ganz von den Bildschirmen, ist aktuell noch immer auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. Und auch Sophia Thomalla scheint andere Sorgen zu haben.

RTL-Moderatorin Sophia Thomalla regt sich auf

Wie man dem aktuellen Instagram-Post der Moderatorin entnehmen kann, ärgert sich die 34-Jährige am Freitag (15. Dezember) lieber über die deutsche Politik. „Ich, wenn ich an unsere aktuelle Politik denke“, schreibt die Freundin von Alexander Zverev zu einem Foto, auf dem sie lachend und mit Hand an der Stirn in einem Pool hockt.

Mehr aktuelle Promi-Themen:

Der Schnappschuss scheint aus dem Malediven-Urlaub zu stammen, den sich Sophia Thomalla kürzlich mit ihrem Freund und Tennis-Profi Zverev gönnte. Finanziell muss sich die Moderatorin demnach keine Sorgen machen. Auch wenn unklar ist, ob es eine dritte Staffel von „Date or Drop“ geben wird, so hat Sophia Thomalla immer noch ihren Moderationsposten bei „Are you the one?“. Die fünfte Staffel startete am 16. November bei RTL+ und geht noch bis Mitte Januar 2024.