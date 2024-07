RTL lässt die Katze aus dem Sack – „Das dürft ihr nicht verpassen“

Premiere bei RTL! Der Kölner Sender lässt die Bombe nun platzen. Vor allem Fans des Reality-TVs dürfen sich auf eine ganz besondere Sendung freuen. Sowas gab es bislang noch nie.

RTL hat mal wieder in der Trickkiste gewühlt und aus dem Nichts eine neue Sendung entwickelt. Moderiert wird diese von keinen geringeren als Sophia Thomalla und Olivia Jones. Diesen Abend werden die Zuschauer wohl so schnell nicht mehr vergessen.

RTL kündigt neue Preisverleihung an

Egal ob der Deutsche Comedypreis, die Bambi-Verleihung oder gar die Oscars: Preisverleihungen kommen bei den TV-Zuschauern immer bestens an. Das macht sich nun auch RTL zunutze und holt eine neue Award-Show ins Programm. Diese wird am 7. Dezember live bei RTL Plus ausgestrahlt, wie der Sender jetzt bekannt gibt.

Auf Instagram heißt es dazu: „Streicht euch den 7. Dezember 2024 fett im Kalender an, denn an dem Abend werden erstmals „Die Reality Awards“ live auf RTL+ vergeben. Durch den Abend führt euch *Trommelwirbel* na klar, wer sonst: bekennender Reality-Fan & Host-Queen Sophia Thomalla. Tatkräftige Unterstützung erhält sie vom roten Teppich von Reality-Expertin Olivia Jones. Das dürft ihr nicht verpassen.“ Doch wie kommt das neue Format wohl bei den Fans an?

RTL-Zuschauer ziehen deutliches Fazit

In den Kommentaren auf Instagram wird schnell deutlich, was die Zuschauer von der kommenden Award-Show halten:

„Und Zack… bereit für die Winterzeit. Vorfreude ist voll aktiviert.“

„Sehr cool, man kann auch einfach nicht genug vom Trash bekommen.“

„Oh, dass es sowas auch noch gibt. Tja, dann bin ich mal gespannt.“

„Ich lieb’s. Die Moderatorinnen-Auswahl ist schon mal 10/10.“

RTL Plus zeigt die Verleihung des „Reality-Awards“ am 7. Dezember live in der Mediathek. Ob man als Zuschauer Tickets für die Veranstaltung kaufen kann, ist bislang noch ungeklärt.