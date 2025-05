„Make Love, Fake Love“ (RTL): Die Herzen der Reality-Fans sind gebrochen – „Wird kaum zu toppen sein“

Ob „Make Love, Fake Love“, „Temptation Island“ oder „Are You The One“ – auf den ersten Blick haben all diese RTL-Reality-Formate eines gemeinsam: Sie stehen im Zeichen der Liebe. Egal ob die große Liebe gesucht oder die vermeintliche Liebe fürs Leben auf die Probe gestellt wird. Doch neben den Kandidaten, der traumhaften Location und den Dramen ist dabei vor allem die Moderation von großer Bedeutung!

Ob Sophia Thomalla, Lola Weippert oder Janin Ullman: Diese Power-Frauen haben immer einen Spruch auf Lager, geben zugleich aber auch Halt, wenn den Kandidaten von ihren Emotionen überrollt werden. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue – dieses Sprichwort hat sich für Moderatorin Janin Ullman bewahrheitet!

RTL: Janin Ullman entpuppt sich als Publikumsliebling

Es ging Schlag auf Schlag. Zuerst wurde bekannt, dass Janin Ullman künftig die „Temptation Island“-Moderation übernehmen wird. Nun wurde bestätigt, dass Influencerin „SelfieSandra“ dafür ihre Nachfolge bei „Make Love, Fake Love“ antritt. Auf Instagram nimmt Janin Ullman daher Abschied:

„“Während ich das hier schreibe, habe ich ein bisschen Tränen in den Augen. Es ist gar nicht so leicht etwas hinter sich zu lassen, was man liebt. Und ich habe „Make Love, Fake Love“ und unser ganzes Team sehr geliebt. Danke an RTL+ und ITV Studios für euer Vertrauen und die drei erfolgreichen Staffeln, die wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Es war die schönste Zeit und ich werde euch vermissen! Danke auch an meine tollen Single-Ladies und alle Paare und Singles, ihr habt das mega gemacht!“

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schreibt sie weiter: „Ich freu mich richtig doll für dich, liebe SelfieSandra, dass du die neue Moderatorin von „Make Love, Fake Love“ bist, war bei Let’s Dance schon dein Fan und werde mir jede Folge mit dir anschauen! Jetzt wartet eine neue, unfassbar tolle Aufgabe auf mich, mit der Moderation von „Temptation Island“ – und ich freue mich so sehr darauf – das könnt ihr euch gar nicht vorstellen! Danke euch allen für euren Support und jetzt: Let’s f*cking rock the island! (dt.: Lasst uns die Insel rocken!“)“

Reality-Fans sind zwiegespalten

Bei diesen zwei völlig überraschenden und zugleich erfreulichen Nachrichten sind auch eingeschweißte Reality-Fans völlig aus dem Häuschen. In den Kommentaren unter Janin Ullmans Instagram-Beitrag sind die Fans jedoch zwiegespalten – freudig über die neue Moderation von „Temptation Island“, aber zugleich traurig über den Abschied bei „Make Love, Fake Love“:

„Du Großartige! Schön, Dich bald bei TI zu sehen… Am liebsten in beiden Formaten!“

„Wir werden dich bei „Make Love, Fake Love“ so sehr vermissen! Ich habe jede Staffel mit dir so genossen – es war einfach großartig!

„Ich freue mich so auf Temptation mit dir und „Make Love, Fake Love“ ist jetzt auch in guten Händen… Sandra wird das rocken!“

Ach Menno! Ich hab‘s nur wegen Dir geschaut! Fand‘ dich so cool dort!“

So schade… Du warst die perfekte Mischung aus Coolness und Einfühlungsvermögen. Hat so toll gepasst. Das wird kaum zu toppen sein. Aber ich freue mich auf Temptation mit dir!“

Aus den Kommentaren geht hervor, dass die Fans insgeheim gehofft haben, dass Janin Ullman in Zukunft beide Formate moderieren wird. Zugleich ist eine Veränderung und etwas frischer Wind auch mal sehr erfrischend. SelfieSandra war in der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ zu sehen und hat die Herzen der Zuschauer dort im Sturm erobert. Bleibt abzuwarten, ob ihr dies also auch im Reality-TV gelingt.