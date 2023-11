„Sommerhaus der Stars“: DIESES Paar hält es nicht mehr aus – „Habe keine Hoffnung mehr“

Es gibt keine Reality-TV-Sendung im Moment, die für mehr Aufsehen sorgt als das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“. Mehrere Promipaare beziehen gemeinsam ein etwas in die Jahre gekommenes Haus und treten in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Am Ende wird ein Paar zum Sieger der Staffel gekürt und nimmt die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause.

In der aktuellen Staffel des „Sommerhauses“ herrscht Eiszeit, die Situation ist ernst und die Bewohner geraten täglich aneinander. Teilnehmer und Dschungelstar Gigi Birofio musste sogar eliminiert werden, da er in einer Streitsituation gewalttätig wurde. Die Lage verschärft sich von Folge zu Folge immer mehr, ein friedliches Miteinander erscheint mittlerweile unmöglich. Nun hält es ein Promipaar nicht mehr aus und zieht harte Konsequenzen.

„Sommerhaus der Stars“: Die Nerven liegen blank

In der aktuellen Folge von Dienstag (7. November) kann ein Promipaar die ständigen Diskussionen und verbalen Gewaltausbrüche nicht mehr aushalten. Schlagerstar Tim Toupet und seine Freundin Carina Crone gehören zu den eher unauffälligen Teilnehmern der Reality-TV-Show, das Musikerpaar hält sich aus den Streitigkeiten des Hauses konsequent raus. Doch nach den Eskalationen der letzten Tage geraten auch die sympathischen Kandidaten an ihre Grenzen.

Bereits am Morgen beraten sich die „Sommerhaus“-Bewohner bezüglich eines Ausstiegs aus der Serie. Toupet fragt seine Liebste nach ihrer Meinung und die flüstert: „Mein Bauchgefühl sagt mir seit heute Morgen eigentlich schon, ne, keinen Bock mehr. A: Glaube ich gar nicht, dass wir das packen würden und B: Was bei 50.000 Euro am Ende hängen bleibt, ist so viel dann auch nicht.“ Da kann Toupet nur zustimmen und berichtet im Interview: „Ich hab keine Hoffnung, Motivation und Freude mehr. Ich kann mir dieses Gerede nicht mehr anhören. Ich hab hier Extremsituationen erlebt, die ich in meinem 51-jährigen Leben zum Glück so noch nie erlebt habe und ich möchte sie auch nicht mehr erleben.“ Das Paar hat sich entschieden und verkündet ihren Auszug kurz und knapp vor den anderen „Sommerhaus“-Bewohnern.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Mitstreiter Maurice Dziwak kann die Entscheidung seiner Konkurrenten nicht nachvollziehen und teilt den anderen Teilnehmern mit: „Ich kann’s nicht verstehen jetzt auf der Zielgraden, ich glaube andere Pärchen, die das Haus bereits verlassen mussten, wären gerne noch hier.“ Toupet und Crone können ihren Auszug jedoch kaum abwarten und verlassen das „Sommerhaus“ freudestrahlend. Toupet hält abschließend fest: „Bloß weg hier von diesen Menschen, die nur an sich denken.“ In den kommenden Folgen bis zum Finale wird es sicherlich noch zu der ein oder anderen Eskalation kommen.