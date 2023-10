Eskalation im „Sommerhaus der Stars“ – „Wer mit dem gut ist, ist mein Feind“

„Das Sommerhaus der Stars“ lässt die Herzen aller Reality-TV-Fans höher schlagen. Seit bereits fünf Wochen können sich Zuschauer des Senders RTL über die gemeinsam in einem Haus wohnenden Promi-Paare aufregen und Intrigen, emotionale Ausbrüche sowie Beziehungskrisen aus erster Hand miterleben.

Besonders das Promi-Paar Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sorgte bereits in den vergangenen Folgen für Aufsehen. Die beiden Teilnehmer sind den Zuschauern bereits aus einer Vielzahl von anderen Reality-TV-Formaten wie „Temptation Island“ bekannt. Doch nun eskaliert der Konflikt rund um das Liebespaar und Drohungen werden ausgesprochen.

Im „Sommerhaus der Stars“ fallen harte Worte

Dass „Love Island„-Teilnehmer Maurice Dziwak und Aleks Petrovic keine Freunde mehr werden, ist den Zuschauern des „Sommerhaus der Stars“ in den letzten Wochen sicherlich bewusst geworden. In der Folge von Dienstag (17. Oktober) geraten die beiden Männer jetzt erneut aneinander. Zuvor mussten sich Aleks und Freundin Vanessa gegen das Promi-Paar Eric und Edith Stehfest in einem Spiel beweisen. Das Verlierer-Paar muss das Haus verlassen. Aleks und Vanessa können das Rechenspiel für sich entscheiden und kehren stolz in die Villa zurück.

Doch als Maurice seinem Konkurrenten für den Gewinn gratulieren möchte, befielt Aleks ihm mit einem Finger vor dem Mund zu Schweigen. Maurice fühlt sich durch diese Geste persönlich angegriffen und wirkt sichtlich genervt. Als „Ex on the Beach“-Teilnehmerin Walentina Doronina Aleks dann mit einem Handschlag zum Sieg gratuliert, platzt Maurice der Kragen. Er bezeichnet Aleks als „respektloses Stück Scheiße“ und bekräftigt: „Wer mit dem gut ist, ist mein Feind.“ Auf Walentinas berechtigten Einwand darüber, dass im „Sommerhaus“ niemand befreundet ist, entgegnet Maurice: „Ich sag es nur so, wer mit dem gut ist, hat ein Problem mit mir. Sag ich jedem. Zu 100 Prozent.“ Zu welchen Eskalationen der Streit zwischen den beiden Männern noch führen wird, ist kaum absehbar.

Kurze Zeit später wettert „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Maurice erneut gegen Aleks und beschwert sich bei seiner Freundin Ricarda Raatz: „Ich schwöre, ich werde den auseinander nehmen. Der raubt mir nicht meine Energie, jeder Streit pusht mich noch mehr.“ Aleks kann die Worte seines Konkurrenten nicht mehr hören und schließt schlussendlich einfach die Fenster des Hauses, um seine Ruhe zu haben.