„Love Island“: Peinlich-Patzer in Live-Show – RTL Zwei-Zuschauer rechnen gnadenlos ab!

Üble Panne in der Live-Show der beliebten RTL Zwei-Sendung „Love Island“! Bei der Entscheidung von Tag 13 war plötzlich der Sprecher, der Sylvie Meis während der Show ins Ohr spricht, für alle zu hören.

Die „Love Island“-Zuschauer wussten also schon bevor es Sylvie Meis aussprach, wer aus der Sendung fliegt. Eigentlich sollte das niemand hören. Die RTL Zwei-Zuschauer rechneten nach diesem peinlichen Patzer gnadenlos mit dem Sender ab.

„Love Island": Peinlich-Panne! Zuschauer sollten DAS nicht hören

Eigentlich ist „Love Island“ nicht live. Die Zuschauer sehen abends immer nur die besten Zusammenschnitte des Tages. Erst wenn es zur Entscheidung kommt und Moderatorin Sylvie Meis die Villa betritt, sind die Zuschauer live dabei.

Am Montagabend (25. September) unterlief RTL Zwei dabei eine üble Panne. Während Sylvie Meis die Entscheidung des Zuschauer-Votings verkündete, hörte man im Live-TV, was ihr ein Sprecher in die Ohren sagte – und das blieb auch den Zuschauern nicht verborgen. Ihre Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

„Ich dachte grad, ein Typ sitzt unter meiner Couch. War Gott sei Dank nur Sylvie, also der Sprecher…“, schrieb ein Fan bei Instagram. Eine andere Zuschauerin wurde da schon deutlicher: „Lol, ich dachte immer Sylvie redet frei, aber bei der Exit-Zeremonie habe ich ihren Mann im Ohr hören können. Jetzt weiß ich, warum sie nach jedem Satz so lange Pausen macht. Ihr wird ja jeder einzelne Satz vorgesprochen und in den Mund gelegt.“ Und auch ein anderer Fan rechnete ab: „So peinlich, man hört den Typen so laut im Ohr. War mir aber letzte Woche schon klar, dass Sie das aufs Ohr bekommt, so lange Pausen, wie Sie immer gemacht hat.“

Auf die spöttischen Kommentare schrieb RTL Zwei bei „X“ (vorher: Twitter) nur: „Freunde, immer mit der Ruhe. Niemand sagt Sylvie Meis jeden Satz einzeln vor. Sie denkt nur sehr laut.“

„Love Island“-Panne: RTL Zwei reagiert

Am Dienstagmorgen wunderten sich dann Fans, wieso die Sendung vom 25. September nicht auf Abruf beim Streamingdienst „RTL+“ verfügbar ist. Wegen des peinlichen Patzers? Auf Anfrage von DER WESTEN erklärte der Sender: „Aktuell gibt es Probleme bei der Technik von RTL+, die Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Über die Smart TV-App kann „Love Island“ normal abgerufen werden.“

In der Smart-TV-App ist „Tag 13“ und die Entscheidung zu finden, allerdings hört man inzwischen nicht mehr den Sprecher im Hintergrund. Vermutlich wurde die Sendung im Nachhinein bearbeitet. Bei RTL+ war die Folge gegen Mittag auch abrufbar – allerdings ebenfalls ohne den Sprecher im Hintergrund.