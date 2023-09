„Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis: Darum hat dieses Bikini-Bild mit Abstand die meisten Likes

Bereits zum dritten Mal darf Sylvie Meis liebeshungrige Singles im Rahmen der RTL2-Kuppelshow „Love Island“ zusammenbringen. Sie fungiert seit 2021 bei dem Format als Moderatorin und arbeitet aktuell genau da, wo andere Urlaub machen. Erstmals seit Beginn der TV-Show im Jahr 2017 finden die Dreharbeiten diesmal in Griechenland und nicht wie sonst auf Mallorca statt.

Für Sylvie Meis ein gefundenes Fressen, sich ihren Fans zwischen den Dreharbeiten im sexy Bikini zu präsentieren.

„Love Island“-Star Sylvie Meis: Dieses Bikini-Bild ist am beliebtesten

Dass die 45-Jährige es offenbar liebt, im Bikini zu posieren, dürfte keine Überraschung sein. Es vergeht kaum eine Woche, in der sich die Ex von Fußballer Rafael van der Vaart nicht im Badeoutfit am Strand oder Pool ablichten lässt. Wie zuletzt Model-like im Pool mit buntem Triangle-Bikini.

Ein Foto auf ihrem Instagram-Account allerdings schießt mit Likes den Vogel deutlich ab. Und das Bikini-Bild, um das es dabei geht, ist kein typisches à la Sylvie. Darauf sieht man die gebürtige Niederländerin mit XL-Sonnenbrille, trägerlosem Bikini in lasziver Pose. So weit, so normal. Doch neben ihr sitzen zwei weitere Bikini-Beautys, die mit ihr chillen. Das Foto ist nicht professionell wie sonst aufgenommen, sondern schlichtweg ein spontanes Selfie.

Entstanden ist der Schnappschuss bei einer Junggesellinnen-Party Anfang September. Neben dem Bikini-Post teilt Sylvie noch weitere Bilder und sogar kurze Clips von dem Tag, bei dem der Spaß offenbar nicht zu kurz kam.

Ganze 24.311 Mal wurde das Foto geliked (Stand 18.09. um 11 Uhr), weitaus mehr als andere Bikini-Bilder, die zum Beispiel „nur“ über 6.000 Likes haben. Warum also ist Sylvie Meis mit diesem Bild ein ganz besonderer Hingucker für viele Fans?

Es zeigt Sylvie Meis privater und natürlicher als es die anderen Aufnahmen tun, die augenscheinlich gezielt in Szene gesetzt werden. Dieses besagte Bild ist derweil mehr aus dem Leben gegriffen. Eine Tatsache, die Sylvies Fans offenbar sehr zu schätzen wissen. So kommentiert jemand: „Haha, omg! What a weekend!!!!“ Ein anderer: „Sieht nach viel Spaß aus.“ Klingt fast so, als sollte sich Sylvie laut Fans öfter mal so locker gehen lassen…

Etwas Zeit für weitere Bikini-Bilder aus Griechenland bleiben Sylvie Meis übrigens noch. Die aktuelle achte „Love Island“-Staffel läuft bei RTL2 noch über zwei Wochen.