„Love Island“-Star Sylvie Meis mit pikanter Sex-Beichte im Live-TV

Nach einer längeren Pause kehrt das Kult-Kuppel-Format „Love Island“ endlich zurück auf die Bildschirme!

Die Fans der Show konnten es kaum erwarten, die neuen Kandidaten in Aktion zu sehen. Am gestrigen Abend (11. September) war es dann endlich so weit. Das neue Moderatoren-Duo Sylvie Meis und Oli P. präsentiert das neue „Love Island“, das mit kleinen Abwandlungen an den Start ging.

„Love Island“: Interaktive Neuerungen und frische Gesichter

Die neue Staffel von „Love Island“ bringt einige Neuerungen mit sich. Zum einen können die Zuschauer nun interaktiv über eine App ins Geschehen eingreifen und so für ordentlich Wirbel in der Villa sorgen. Gleichzeitig wird nun teilweise live aus der Villa gesendet, was für zusätzliche Spannung sorgt.

Bereits am Montagabend konnten die Zuschauer live mitverfolgen, welche Kandidatinnen als Erste die neue Villa in Griechenland betreten durften. Unter ihnen waren die Zwillinge Vanessa und Jenny, die trotz gleicher Eltern unterschiedliche Männergeschmäcker haben, sowie Techno-Freak Laura, die potenzielle Partner nach ihrem Sternzeichen beurteilt. Währenddessen präsentierte die Schweizer Kandidatin Alessandra stolz ihre beiden Brüste „Chip“ und „Chap“.

Sylvie Meis mit überraschender Offenbarung

Die neuen Moderatoren sind besonders gegensätzlich zueinander. Während Sylvie die Zuschauer immer mal wieder an ihren Dating-Erfahrungen teilhaben lässt – Widder seien eine Katastrophe – schämt sich Oli oftmals noch fremd.

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos Sylvie Meis‘ pikante Beichte. Während sie den neuen Islanderinnen die männlichen Kandidaten vorstellte, äußerte sie gegenüber Co-Moderator Oli P. einen unerwarteten Wunsch: „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass bei Love Island gebumst wird“, gestand die Blondine.

Sylvie Meis, die „Love Island“ bereits seit drei Jahren moderiert, verriet, dass sie schon lange kein Schäferstündchen mehr in der Villa beobachten konnte. Oli hingegen schmiss sich nach dieser Sex-Beichte aufs Sofa und schlug die Hände vors Gesicht. Der ehemalige GZSZ-Star ist eben noch neu im Geschäft.