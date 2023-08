„Love Island“: Verliebt in einen Kandidaten? Moderatorin Sylvie Meis wird deutlich

Sylvie Meis ist zurück als Moderatorin von „Love Island“. Am 11. August 2023 geht’s wieder los bei RTLZWEI. Für die gebürtige Niederländerin ist die achte Staffel eine ganz Besondere. Denn zum allerersten Mal in der Show-Geschichte geht sie für das Format live auf Sendung.

Vor dem Start von „Love Island“ stellte sich die Moderatorin im Interview jetzt den Fragen unserer Redaktion. Und enthüllt dabei auch, wie sie zum Thema Kandidaten-Dating steht. Außerdem verrät sie, wie sie reagieren würde, wenn sich Sohn Damian an einem etwaigen Format bewerben würde.

„Love Island“: Sylvie Meis gibt Einblick in Staffel 8

Du bist seit der 6. Staffel mit dabei. Was reizt dich immer noch an der Thematik?

Sylvie Meis: Ich liebe die Liebe immer noch. Ich liebe verliebt sein und ich liebe es, den Leuten dabei zuzuschauen. Ich habe die Show selbst immer gerne geschaut, die ganzen deutschen, aber natürlich auch die internationalen Staffeln. Das ist einfach so eine Faszination und deswegen als Moderatorin dabei und den Islandern so nah zu sein bei allem, was da passiert, quasi eine der ersten vor Ort zu sein, die wirklich in Kontakt ist mit denen und zu wissen, was alles passiert ist, ist toll. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ein Insider, das ist spannend.

Kannst du von deinem Insider-Wissen schon ein bisschen teilen?

Ein bisschen. Wir haben richtig krass an unserem Format gefeilt und kommen besser zurück und das auch noch sofort mit großen Liveshows. ‚Love Island‘ ist bekannt für die Interaktion mit den Zuschauern. Das haben wir nochmal auf ein anderes Level gebracht, weil die Leute wirklich zu Hause während der Liveshows mit unserer kostenlosen App dann ganz genau Entscheidungen treffen können, was es super spannend macht. Vor allem, weil der Einzug zum ersten Mal live stattfinden wird. Das ist das allererste Mal, dass es eine Dating-Show gibt in Deutschland, die das macht.

Nach über einem Jahr Pause kehrt das Original der Reality-Dating-Shows unter der Sonne Griechenlands wieder zurück! Moderiert wird die Liebessuche wieder von Sylvie Meis.

Wir haben viele Liveshows, die jeden Montag ab 20:15 Uhr gezeigt werden. An weiteren Tagen starten wir wie gewohnt ab 22:15 Uhr. Außerdem wird es in den Liveshows sehr glamourös. Natürlich sind auch prominente Gäste und alte Bekannte dabei. Hinzu kommt ein super Cast. Da werden auch besondere Leute dabei sein, was wir auch vorher nicht so hatten, zum Beispiel Kinder von Prominenten und ein Geschwisterpaar. Was für mich persönlich als Moderatorin schön ist: dass ich bei den Liveshows Unterstützung bekomme durch eine prominente Granate, mit der ich moderieren darf. Außerdem sind wir in einem neuen Land – Griechenland. Was auch für mich wieder so spannend ist, weil es immer mal wieder etwas Neues ist.

Welche Herausforderung siehst du in Sachen Liveshows?

Ich sterbe jedes Mal, aber ich habe das natürlich acht Jahre mit ‚Let’s Dance‘ erlebt, da war ich ja auch live. Live ist Königsklasse für eine Moderatorin oder einen Moderator. Aber ich verfolge den Gedanken: einfach machen. Ich habe alles in meinem Leben so gemacht, dass ich einfach mache. Und Liveshows haben meine Karriere geprägt. Eigentlich gehe ich zurück zu meinen Anfängen. Was gut zu mir passt, weil umso mehr ich einfach machen muss und umso weniger ich darüber nachdenken kann, umso besser ist es, umso freier ist man dann.

Hältst du es für möglich, dass du dich in einen „Love Island“-Kandidaten verlieben könntest?

Das geht gar nicht! Nein, das ist nicht möglich. Ich kann zwar jemanden richtig hot finden, das weiß auch mein Team, aber das ist ein No-Go in meinem Kopf. Wir sitzen natürlich auch zusammen, wenn wir nicht live sind und gucken das. Ich habe auch meine Favoriten, aber ich bin da unparteilich.

Selbst, wenn du zwei Jahre später nochmal auf die Person abseits der Show treffen würdest?

Ich denke schon. Dann würde ich vielleicht ein bisschen flirten, keine Ahnung. Kann passieren, ist mir aber noch nicht passiert.

Was sagst du zu der Kritik, dass viele in Datingshows wie „Love Island“ nur mitmachen, um berühmt zu werden?

Ich glaube mittlerweile, dass man das bei jeder Show, bei der man sich anmeldet und einen Instagram-Kanal hat, denken kann. Dann kann man immer sagen, man macht das nur, um es irgendwie für Social Media zu nutzen. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das im Hinterkopf haben. Andererseits, Social Media ist auch nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag von uns allen.

Damian bei „Love Island“? Sylvie Meis hat Zweifel

Wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn bei einer Dating-Show wie „Love Island“ mitmachen wollen würde?

Na ja, Damian hat eine andere Karriere vor … Ich schätze, Damian ist da klassisch, der möchte jemanden einfach so kennenlernen.

Aber wie würdest du als Mutter reagieren, wenn er dir sagen würde, er hat sich angemeldet?

Wenn er erwachsen ist, habe ich nichts darüber zu sagen. Aber ich würde ihm vermutlich sagen, dass er nochmal darüber nachdenken sollte, ob er das wirklich möchte. Aber wenn das sein Wunsch ist, dann soll er das machen.