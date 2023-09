„Love Island“ 2023: Teilnehmer offen – „Ich habe Bedenken“

Er ist der Promi-Sohn der diesjährigen „Love Island“-Staffel: Hannes Mörl. Mörl? Da klingelt doch was? Richtig, Papa Markus eroberte in den 80ern die Musikwelt mit seinem Song „Ich will Spaß“ im Sturm. Jetzt will der Sohnemann ran.

Ob er bei „Love Island“ auch die ein oder andere Taschenlampe brennen lassen wird? Wir werden sehen. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Hannes Mörl jedenfalls über Sex in der Villa und seine liebste Promi-Granate.

Lieber Hannes, wie weit würdest du vor laufenden Kameras gehen?

So weit, wie ich muss. Spaß! So weit, wie es mir und meiner Geliebten guttut. Ich bin da offen.

Welche Promi-Lady würdest du dir als Granate wünschen?

Ich hab immer gesagt, ich werde mich von Granaten nicht so beeindrucken lassen. Daniela Katzenberger finde ich nicht so hot. Aber Lena Meyer-Landrut ist gut.

Hast du Angst, dass die Frauen in der Villa nur auf Fame aus sind?

Ich habe Bedenken, aber ich habe keine Angst. Wir sind alle ergriffen von dem Wunsch nach Ruhm, aber ich glaube, dass die Frauen davon weniger beeinflusst sind.

Was wäre dein persönlicher Horror in der Villa?

Zu viele gute Frauen – oder keine einzige …

Welche Rolle würdest du in der Villa gerne einnehmen?

Ich bin nicht der Typ Mensch, der Stress macht. Aber Stress kommt ja im TV auch immer gut an. Ich bin eher Typ Mediator und will streitende Parteien zusammenführen.

„Love Island“ startet am Montag

Na, dann sind wir ja mal gespannt, ob sich die Wünsche des 24-Jährigen erfüllen. „Love Island“ startet am 11. September 2023 um 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Danach geht es täglich (Dienstag bis Freitag und Sonntag) um 22.15 Uhr weiter. Und vielleicht findet ja auch Hannes seine Traumfrau. In seiner Vorstellung jedenfalls verriet er schon einiges über sich.

„Ich mag zurückhaltende Frauen, die mich aber auch mal greifen können. Wenn ich sie charmant um den Finger wickeln kann, ist mir das aber lieber. Bin von Gott mit langen Gliedmaßen in alle Richtungen bestückt, mache den Frauen schöne Augen und Komplimente.“ Na, dann. Auf geht’s!