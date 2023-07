Daniela Katzenberger: Bettgeflüster mit Lucas – vor laufender Kamera wird es plötzlich pikant

Dass Daniela Katzenberger nur selten ein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Schließlich lieben sie ihre Fans für genau diese offene und direkte Art. Doch in ihrer Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ setzt die TV-Bekanntheit am Mittwochabend (26. Juli) noch einen drauf.

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis schwelgen gemeinsam in Erinnerungen, als sie bei Dannis Schwiegermama Ingrid zu Besuch sind. Doch statt netten Familienabenden oder Feiern kommt den beiden die Nacht in den Sinn, an dem sie Tochter Sophia gezeugt haben. Und sie lassen keine Details aus.

Daniela Katzenberger und Lucas erinnern sich

In ihrer eigenen RTL2-Sendung nimmt Daniela Katzenberger ihre Fans mit durch ihren aufregenden Alltag. Am Mittwoch (26. Juli) dreht sich beispielsweise alles um die Renovierungsarbeiten in ihrer Küche. Während die Handwerker sich ins Zeug legen, stattet Familie Katzenberger/Cordalis Oma Ingrid einen Besuch ab.

In dem Elternhaus des Ballermann-Sängers fing damals alles zwischen ihm und Daniela Katzenberger an. Da kommen natürlich Erinnerungen hoch. Als die beiden in ihrem alten Doppelbett liegen, sagt die Kult-Blondine plötzlich: „Einen Stock unter uns wurde Sophia gezeugt. Und dann sind wir hochgezogen. Mit Kind!“

Daniela Katzenberger teilt pikante Details

In der Kennenlernphase der beiden wohnte der 55-Jährige vorübergehend wieder in seinem Elternhaus. Und da ging es dann anscheinend richtig zur Sache: „Und dann habe ich den Lucas halt immer auf Mallorca besucht und war im Haus von Costa und Ingrid. Und dann ist der Lucas halt schneller gekommen, als der Mietvertrag“, sagte Daniela Katzenberger und lacht.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Weiter erinnert sich Daniela kichernd: „Ich weiß noch, damals hat der Costa irgendwie einen Krimi geguckt und da wurde halt voll viel rumgeballert. Aber wir haben schärfer geschossen!“ Mit so vielen Details hätten die Zuschauer wohl nicht gerechnet. Lassen wir das einfach mal so stehen…

RTL2 zeigt die neuen Folgen „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.