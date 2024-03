Daniela Katzenberger: SO fies trickst Mutter Iris sie aus

Sie ist DIE Kult-Blondine des Landes und überzeugt mit ihrer schonungslos ehrlichen Art. Daniela Katzenberger ist aus der deutschen Fernsehwelt kaum mehr wegzudenken.

Erfolgreich wurde der VOX-Star durch Shows wie „Goodbye Deutschland“ und ihre eigene Doku-Serie „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Auch als Sängerin, Autorin und Influencerin macht die 37-Jährige eine gute Figur. Doch auch eine Katzenberger hat mit den kleinen und großen Sorgen des Alltags zu kämpfen, wie ein neues Video nun zeigt.

Daniela Katzenberger wird an der Nase herum geführt

Zu ihrer Mutter Iris Klein hat Daniela Katzenberger ein sehr inniges Verhältnis. Besonders das gemeinsame Shoppen macht dem Mutter-Tochter-Duo ungemein Spaß. Doch ein neuer Videoausschnitt, den der Sender RTL2 nun auf Instagram teilt, zeigt eine höchst prekäre Situation. Katzenberger und ihre geliebte Mutter befinden sich inmitten eines Klamottenladens, die Influencerin probiert gerade eine Reihe von neuen Anziehsachen an. So weit, so gut. Doch ausgerechnet die Sommerhose der Wahl scheint der Blondine nicht zu passen. Da Mutter Iris ihrer Tochter jedoch kein schlechtes Gefühl auf Grund der zu klein ausfallenden Hose geben möchte, denkt sich die 56-Jährige einen raffinierten Trick aus.

Schnurstracks spricht Iris Klein die Verkäuferin an und fragt sie, ob sie das Größenschild der Hose mit dem einer kleineren Größe austauschen könnte. Aus der Hose in Größe 44 wird somit eine Hose in Größe 38. Selbstbewusst reicht Iris ihrer Tochter die neu etikettierte Hose in die Umkleidekabine. Im Interview berichtet sie anschließend: „Ach, als Mutter erzählt man den Kindern doch auch, dass an Weihnachten der Weihnachtsmann kommt. Und so hab ich halt auch mal Weihnachtsmann gespielt und hab ihr erzählt, dass es Kleidergröße 38 ist. Dabei war es Größe 44.“ Daniela Katzenberger scheint den Trick ihrer Mutter nicht bemerkt zu haben und freut sich sicherlich über die neue Hose, die nun perfekt passt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Daniela Katzenberger freuen sich immerzu über Einblicke in das chaotische Familienleben. Auch die Szene zwischen Mutter und Tochter sorgt für Belustigung aufseiten der Fans. Den Instagram-Beitrag von RTL2 kommentiert ein Follower mit den Worten: „Finde es richtig süß von der Mama. Sie weiß, das ihre Tochter sich aufregt über eine größere Kleidergröße“ und ein weiterer Fan schreibt „Ihr seid sooo lustig. Hauptsache es passt.“ Für gute Unterhaltung sorgte das Mutter-Tochter-Duo mit dieser Aktion also auf jeden Fall.

Auch Daniela Katzenberger scheint ihrer Mutter diesen kleinen Trick nicht übel zu nehmen. Der VOX-Star kommentiert das Video mit den Worten: „Mamaaaa! Das war ein paar Wochen nach der Geburt, ich dachte wirklich ich hab M“ und ergänzt haufenweise lachende Emojis.