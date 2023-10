Lola Weippert: Endlich gibt sie ein Lebenszeichen – „Brachte mein Herz zum Bluten“

Ihre Karriere startete als Hörfunkmoderatorin des Radiosenders bigFM, mittlerweile verzaubert sie Zuschauer vor den Fernsehern: Lola Weippert. Das Energiebündel moderiert Formate wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“ und belegte im Jahr 2021 den sechsten Platz der 14. Staffel der RTL-Show „Let’s Dance„.

Die RTL-Moderatorin scheint einen endlosen Kontingenten an Energie zur Verfügung zu haben, lediglich zum Schlafen scheint Weippert sich auszuruhen. Die 27-Jährige lässt keinen roten Teppich und keine Reisemöglichkeit aus. Doch vor einigen Wochen wurde es plötzlich ruhig um die Moderatorin (mehr dazu hier). Nun meldet sich die Moderatorin endlich mit einem Lebenszeichen bei ihren Fans.

Lola Weippert wurde es zu viel – „Musste alles absagen“

Fans der Moderatorin können endlich aufatmen, fünf Wochen haben sie sorgenvoll auf ein Lebenszeichen des Fernsehstars gewartet. Mit einem Foto am Strand Kenias meldet sich Weippert nun zu Wort und schreibt: „Vor 5 Wochen habe ich das letzte Mal in eine Kamera gesprochen und kurz darauf musste ich alles absagen. Es war eine Entscheidung, die mir unheimlich schwer fiel und mein Herz zum Bluten brachte aber leider ging es nicht anders. Ich musste mir eine wichtige Auszeit nehmen.“ Weiter berichtet Weippert von einem Vorfall, der ihre Zwangspause ausgelöst hatte. Was genau vorgefallen war, möchte der RTL-Star nicht erzählen.

Weiterhin bedankt sich die Moderatorin bei ihren Fans für die Treue und die vielen lieben Nachrichten, die sie Weippert zukommen ließen. In einer Instagram-Story spricht der Fernsehstar ihre Fans dann persönlich an und teilt mit: „Es ist sehr viel passiert. Ich bin seit knapp zwei Wochen in Kenia, das war mehr als wichtig. Ich fliege morgen wieder zurück nach Berlin. Macht euch keine Sorgen, mir geht’s wieder gut. Mir ging’s nicht gut, deswegen musste ich mir eine Auszeit nehmen und alles absagen.“ Die Moderatorin schien in den vergangenen Wochen Kraft tanken zu können und strahlt nun wieder in die Kamera.

Auch die Fans der Moderatorin sind erleichtert über das Update des Fernsehstars. Ein treuer Fan von Weippert hatte bereits auf die Neuigkeiten gewartet und kommentiert den Beitrag mit den Worten: „War gerade auf deinem Profil um zu schauen ob es Neuigkeiten gibt und dann sehe ich, vor 38 Sekunden einen Beitrag gepostet. Schön dass du wieder zurück bist“ und ein weiterer Follower spricht der Moderatorin gut zu: „Kein Mensch braucht sich zu rechtfertigen warum wieso weshalb. Es ist nur Social Media! Man hat auch ein Leben dahinter und das ist wichtiger als alles andere.“ Über so viel Zuspruch freut sich der RTL-Star sicherlich.

Ob sich Weippert in Zukunft etwas mehr Ruhe gönnen wird, bleibt abzuwarten. Die Fans der Moderatorin werden ihr die ein oder andere Social-Media-Pause zu Gunsten ihrer Gesundheit wohl auch in Zukunft verzeihen können.