„Wer wird Millionär?“: Kandidat tischt Jauch irre Geschichte auf – „Wahnsinn!“

Eigentlich geht es bei „Wer wird Millionär?“ ja um die Quizfragen selbst, die die Kandidaten beantworten müssen. Hin und wieder sind die kniffligen Fragen von Moderator Günther Jauch, die er den Kandidaten zwischendurch spontan stellt, dann aber doch etwas spaßiger. So auch bei „Wer wird Millionär?“-Quiz-Teilnehmer Cem Yaygin.

Der RTL-Kandidat hatte eine gewissermaßen witzige Anekdote über sein damaliges erstes Date mit seiner Frau zu erzählen. Günther Jauch ist völlig baff, als er die nachfolgende Geschichte hört.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat haut irre Geschichte raus

Erst weiß Cems Frau am Montagabend (16. Oktober) gar nicht, welche Story ihr Mann auf Bitte des Moderators hin denn nun in der Quizshow über sie beiden auspacken will. Als Cem dann aber den Anstoß gibt und nur „Es geht ums Parken“ sagt, legt seine Frau im Publikum auch schon los. Ihr Mann hat ihr Herz nämlich wegen einer ganz bestimmten Sache erobert.

„Ich war sehr beeindruckt, wie er rückwärts eingeparkt ist. Ich dachte, wir passen nie da rein mit dem Auto und er hat es wirklich und er hat es nur mit einer Hand und dem Schulterblick… ich war richtig beeindruckt. Weil ich eine schlechte Parkerin bin.“ Günther Jauch ist sprachlos. „Und da hat das Auto mit dem ersten Schwung reingepasst? Der Wahnsinn!“

„Wer wird Millionär?“: Kandidat lüftet Geheimnis

Doch es geht noch weiter. Denn „Wer wird Millionär?“-Kandidat Cem fügt noch hinzu: „Aber: Ich habe sie die ganze Zeit angeguckt dabei. Sie dachte, ich gucke sie an. Dabei habe ich die Spiegelungsfläche des Ladens beobachtet.“ Die Schaufensterscheibe also, um besser sehen zu können. Dieses kleine Geheimnis behielt Cem so lange für sich, bis er verheiratet war.

Günther Jauch ist happy, dass er sein Publikum mit der Dating-Story zum Lachen bringen kann. Für ihn steht deshalb fest: „Die Geschichte ist gut!“

Die Frage ist jetzt nur: Kann Cem Yaygin das Herz seiner Frau womöglich noch mal erobern, indem er bei „Wer wird Millionär?“ ordentlich abräumt? Die Antwort gibt es um 20.15 Uhr bei RTL.