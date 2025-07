Leyla Lahouar klärt auf: „Nicht ein Cent wird finanziert“

Leyla Lahouar und Mike Heiter stehen kurz vor ihrem großen Tag: Im August soll ihre Traumhochzeit an der italienischen Amalfi-Küste stattfinden, nach der standesamtlichen Trauung am 5. Juli in Deutschland. Das Reality-TV-Paar gewährt exklusive Einblicke in die Hochzeitsplanung – auf Instagram plauderte Leyla überraschend offen über ein heißes Thema.

Fans interessiert am meisten die Frage: Wer trägt eigentlich die Kosten für die luxuriöse Feier? Die Antwort fällt klar aus und zeigt, dass das Paar ganz bewusst seine Unabhängigkeit bewahren will.

Klare Ansage zur Finanzierung

In ihrer Instagram-Story beantwortete Leyla diese heikle Frage klipp und klar, wie auch VIP.de erklärt: „Die Hochzeit zahlen wir komplett selbst, nicht ein Cent wird finanziert. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir eine Gage dafür bekommen haben, dass das mitgefilmt wird, aber das wäre, egal wer das gedreht hätte, so gewesen.“

+++ Noch vor Hochzeit! Baby-Gedanken bei Leyla Lahouar +++

Weiter schreibt Leyla Lahouar: „Allerdings garantiere ich euch zu 100 Prozent, dass wir viel mehr für unsere Hochzeit ausgegeben haben, als wir nur ansatzweise verdient haben. Das ist auch okay so, weil wir unsere Hochzeit so gestalten, wie wir uns immer vorgestellt haben zu heiraten.“ Damit macht das Paar deutlich, dass sie sowohl für Standesamt als auch Kirchliche Feier die volle Verantwortung tragen – trotz Gage.

Leyla Lahouar setzt klare Prioritäten

Auch bei der Gästeliste und den Flitterwochen zeigt sich, dass Leyla Lahouar und Mike Heiter nichts dem Zufall überlassen. 130 Gäste sollen mit dem Paar feiern – eine stattliche Runde für eine Traumhochzeit an der malerischen Amalfi-Küste. Und auch nach dem großen Tag soll es traumhaft weitergehen: Die Reise in die Flitterwochen ist bereits in Planung, wobei die Entscheidung noch zwischen den Seychellen und Mauritius fällt. Klar ist jedoch jetzt schon: Gespart wird nicht – dieser Tag soll für Leyla und Mike unvergesslich werden.

Und am Ende zählt nicht, wer zahlt – sondern dass sie das Fest genau so feiern, wie sie es sich immer erträumt haben.