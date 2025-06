Noch vor Hochzeit! Baby-Gedanken bei Leyla Lahouar

Leyla Lahouar und ihr Verlobter Mike Heiter stehen kurz vor ihrer Traumhochzeit. Das Paar plant, sich am 30. August das Jawort zu geben. Die Feier findet an der Amalfiküste in Italien statt und wird sogar per Livestream übertragen. Anschließend geht es für die beiden in die Flitterwochen nach Thailand und auf die Seychellen.

In einer Instagram-Fragerunde sprach Leyla Lahouar über mögliche Nachwuchspläne. Ein Fan wollte wissen, ob Leyla bereits einen Babynamen für ein Mädchen überlegt hat. Das hat sie!

Babynamen: Leyla Lahouar erinnert sich

Schuld ist eine ehemalige Reise. Denn die Ex-Dschungelcamperin erinnert sich: „Ich war damals am Flughafen in Thailand und habe mir ein Getränk bestellt und statt Leyla stand dort Meila. In dem Moment habe ich mir gedacht, so nenne ich meine Tochter irgendwann.“ Glücklicher Zufall: Der Name kombiniert harmonisch ihre beiden Namen, Leyla und Mike.

Ob ein Baby tatsächlich bald kommt, bleibt offen. Leyla sagt: „Aber wer weiß, wie sie am Ende heißen wird, falls wir überhaupt eine Tochter bekommen.“ Für das Dschungelcamp-Paar liegt der Fokus aktuell ganz auf der anstehenden Hochzeit. Es soll ein Großevent werden, begleitet von Kameras und vielen Highlights.

Neue Pläne: Leyla Lahouar denkt ans Auswandern

Leyla Lahouar und Mike Heiter haben noch weitere große Pläne. Laut „Promiflash“ denkt das Paar darüber nach, Deutschland irgendwann zu verlassen. „Wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht wohin“, verriet Leyla kürzlich. Fans spekulieren, dass Dubai eine mögliche Option sein könnte, da viele ihrer Reality-TV-Kollegen dort leben.

In Dubai befinden sich bereits Stars wie Fabio Knez und Darya Strelnikova oder Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu. Ob Leyla Lahouar und Mike Heiter tatsächlich in den Wüstenstaat ziehen, bleibt abzuwarten. Vorerst konzentrieren sie sich auf ihre Hochzeit und die geplante Zukunft als Paar. Diese bleibt für ihre Fans spannend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.