Carmen Geiss wagt riskanten Stunt – „Ganz ohne Sicherung“

Sie sind eine der bekanntesten Familien Deutschlands und ihr Name ist Programm: Bei den Geissens ist immer etwas los. Familienoberhaupt Carmen hält die Rasselbande rund um Ehemann Robert und die Töchter Shania und Davina in Zaum. Bekanntheit erlangte Familie Geiss durch die vom Sender RTL2 ausgestrahlte Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

Auch als Influencerin begeistert Carmen Geiss ihre mittlerweile knapp 930.000 Instagram-Follower. Besonders Eindrücke aus ihrem luxuriösen Alltag teilt die 58-Jährige beinahe täglich, ob Ausflüge mit ihren teuren Autos oder Bootstouren an den schönsten Urlaubsorten – Carmen scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Was sich der Reality-TV-Star nun traute, können ihre Fans kaum glauben.

Carmen Geiss trotzt ihrer Angst

Die Bilder lassen ihren Fans das Blut in den Adern gefrieren. Der RTL2-Star hängt in einer Art Schlaufe, die an einem Haken eines Krans befestigt ist, in einigen Metern Höhe in der Luft. Die Unternehmerin scheint von der Höhe gänzlich unbeeindruckt zu sein und schaukelt fröhlich hin und her. Gesichert scheint der Fernsehstar nicht zu sein, ein Absturz könnte zu schweren Verletzungen führen.

Ehemann Robert Geiss filmt den Stunt seiner Ehefrau, man hört ihn im Hintergrund sagen: „Carmen hat keine Höhenangst. Sie ist ja nicht so eine Pussy wie ich, ich habe nämlich Höhenangst.“ Carmen hingegen genießt die Aussicht aufs Meer und merkt an, wie klein alle Menschen aussehen würden. Zu ihrem waghalsigen Manöver schreibt die Influencerin: „Für alle, die, die gesagt haben, dass ich hoch hinaus will. Ihr hattet vollkommen recht.“ Der Fernsehstar scheint geradezu furchtlos zu sein.

Auch die Fans der Geissens zeigen sich von Carmens mutiger Aktion beeindruckt. Ein treuer Fan des RTL2-Stars kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wow. Respekt, ich würde mich das nicht trauen“ und ein weiterer Fan bemerkt sorgenvoll: „Und das ganz ohne Sicherung!“ Da hat der Fernsehstar seinen Fans aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt.

Den mutigen Stunt scheint Carmen Geiss gut überstanden zu haben, auf das nächste Abenteuer muss das Familienoberhaupt sicherlich nicht lange warten.