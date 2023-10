„Die Geissens“: Robert verschwindet während Dreharbeiten – krass, was plötzlich in ihn fährt

Jetzt wird es noch luxuriöser bei den „Geissens“! Die Jet-Set-Familie aus Köln lebt mittlerweile schon seit zig Jahren im Süden Frankreichs und genießt dort ein Leben, wie es sich für Millionäre gehört. Eigene Yacht, eigener Privatjet – doch in ihrer neuen RTL2-Serie „Geissens‘ Mega Mansions“ geht es noch prunkvoller zu. Carmen, Robert, Davina und Shania Geiss nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise zu Luxusimmobilien, die sonst nicht für Kameras bestimmt sind.

Doch als es die „Geissens“ in der Premierenfolge am Montag (16. Oktober) nach Ost-Frankreich in ein Schloss hinverschlägt, verschwindet Robert Geiss plötzlich von der Bildfläche.

„Die Geissens“: Robert verschwindet während Dreharbeiten

Die TV-Millionäre reisen zu einem Château in die französische Provinz Champagne. Das Schloss hat zehn Schlafzimmer, neun Badezimmer, eine 1.800 Quadratmeter große Wohnfläche und wurde auf einem 70 Hektar großen Grundstück erbaut. Obendrein gehört zum Anwesen noch eine Privatinsel – Luxus pur also.

Tochter Davina hat sich mit dem Schloss zuvor intensiv beschäftigt und führt ihre Familie durch die Räumlichkeiten. „Hier ist das Gästebadezimmer mit der Toilette“. Ihr Vater Robert freut sich, denn er hat noch etwas vor: „Sehr gut, dann kann ich ja schon mal pinkeln gehen. Tür zu!“

Wenige Sekunden später ahnt Davina, dass Papa Robert wirklich aufs stille Örtchen verschwunden ist und reagiert geschockt. „Der ist wirklich Pipi machen!“ Tatsächlich hört man es plötzlich plätschern und auch als Carmen die Tür einen Spalt aufmacht, wird Robert sauer: „Tür zu!“

„Die Geissens“: Robert Geiss bei intimer Aktion gefilmt

Das kann es auch nur bei den „Geissens“ geben! Am Ende hat Robert Geiss noch ein kleines Problem: „Ey Leute, wie zieht man hier ab?“ Als das Rätsel schließlich gelöst wird, kann der eigentliche RTL2-Dreh endlich weitergehen. Alle sind erleichtert – und Robert im wahrsten Sinne des Wortes ganz besonders.

Die neuen Folgen von „Geissens‘ Mega Mansions“ starten Montag um 20.15 Uhr bei RTL2 und sind auch in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.