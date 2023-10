„Die Geissens“: Fans toben nach Ankündigung – „Schrecklich und völlig unnötig“

„Die Geissens“ sind durch ihre gleichnamige Reality-TV-Show hierzulande über die Jahre berühmt geworden. Dort zeigen sie, wie ihr luxuriöser Alltag so aussieht. Teure Urlaube, hochwertige Designerklamotten und glamouröse Unterkünfte: „Die Geissens“ verprassen gerne mal ein Vermögen, um ihren hohen Lebensstandard zu halten.

Auf Instagram teilen „Die Geissens“ auch gerne Neuigkeiten und geben Einblicke hinter die Kulissen. Neulich machten Robert und Carmen eine große Ankündigung und ließen die Fans tagelang im Dunkeln darüber, was sie sich neu zugelegt haben. Die einzige Info: Es ist ein neues Auto. Als sie das Geheimnis lüften, toben die Fans.

„Die Geissens“ zeigen neuen Luxus-Schlitten

Die Jetset-Familie kann zahlreiche teure Autos ihr Eigen nennen. Selbst die Töchter Davina und Shania fahren luxuriöse Schlitten. Doch nun legen Robert und Carmen noch einen drauf und bestellen sich einen Wagen, der einem „Batmobile“ aus den bekannten Filmen rund um „Batman“ stark ähnelt.

Die neue Investition der Geissens sorgt bei einigen Fans für Verwirrung. Will das Paar wirklich mit diesem Schlitten zum Einkaufen fahren? Oder dient es etwa nur zu dekorativen Zwecken? So oder so, haben viele Instagram-Nutzer kein Verständnis dafür, dass sich „Die Geissens“ so etwas anschaffen. Die Kommentare sprechen Bände.

„Die Geissens“: Fans sind fassungslos

Während einige Fans der RTL2-Stars von dem neuen Auto begeistert sind, schütteln andere nur mit dem Kopf:

„Sowas Unnötiges hab ich schon lange nicht mehr gesehen.“

„Leider schrecklich und völlig unnötig.“

„Käme mir jetzt wirklich nicht in den Sinn! Jeder, wie er möchte. Wenn man nicht weiß, was man mit seinem Geld machen soll.“

„Wenn ihr das haben müsst, bitte. Das ist euer Ding und sei euch gegönnt, ich bräuchte das “ Kunstwerk “ jetzt nicht.“

Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Nutzer hinter den Geissens. Ein Fan kommentiert beispielsweise: „Ich finde es sehr schade, dass viele so negativ reagieren. Die Geissens haben sich ihr Vermögen selbst hart erarbeitet und ich finde es super, wenn sie sich selbst damit eine Freude machen.“