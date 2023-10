Daniela Katzenberger teilt skurrilen Fitness-Tipp mit ihren Fans – „Lebensretter“

Daniela Katzenberger ist eine der bekanntesten Blondinen der deutschen Fernsehwelt. Ihre Teilnahme an der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ fungierte als Sprungbrett in die Welt der Unterhaltung, es folgten eine eigene Doku-Soap und zahlreiche Werbeverträge. Auch als Sängerin und Autorin versuchte sich der Reality-TV-Star mehr oder weniger erfolgreich.

Mit ihren 2,2 Millionen Instagram-Followern teilt Katzenberger täglich Eindrücke aus ihrem Alltag. Zuletzt nahm der Fernsehstar ihre Fans auf ihrem Weg zu einer gesünderen Lebensweise mit. Der Fitnesstipp, den die Blondine nun teilte, wirkt auf einige ihrer Fans jedoch ziemlich skurril.

Daniela Katzenberger greift zu ungewöhnlichen Mitteln

Zwei Wochen ist es nun her, dass Daniela Katzenberger ihren Abnehmerfolg mit ihren Followern teilte. Stolze zehn Kilogramm hat der RTL2-Star mit Hilfe einer gesunden Ernährung und regelmäßigem Sport verloren. Über ihre Beweggründe schreibt die Blondine: „Am Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr“. Ihre Fans versorgt die 37-Jährige nun regelmäßig mit gesunden Rezepten und Workout-Videos.

Mit dem neusten Fitnesstipp, überrascht Katzenberger nun jedoch ihre Fans. In einem aktuellen Instagram-Video präsentiert der Fernsehstars stolz ihr „Handtaschen-Home-Workout“. Hierfür hat die Blondine eine pinke Handtasche griffbereit und füllt diese mit zwei Wasserflaschen. Katzenberger schreibt zu dem Video: „Da ich es zeitlich nicht immer ins Fitnessstudio schaffe und auch nicht immer eine Hantel mit mir rumschleppe, hab ich irgendwann gemerkt, wie mega gut so eine Handtasche zum Trainieren ist. Ich sag’s ja immer wieder: Handtaschen sind unsere Lebensretter.“ Handtaschen in allen Größen finden sich sicherlich im Kleiderschrank des Reality-TV-Stars.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie das lustige Workout-Video bei den Fans von Daniela Katzenberger angekommen ist, kann nur vermutet werden. Die Blondine hat die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen nämlich deaktiviert.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Katzenberger zumindest scheint von ihrem Handtaschen-Workout hellauf begeistert zu sein. Der Fernsehstart beendet ihren Instagram-Post mit den Worten: „Jetzt gibt’s keine Ausreden mehr.“ Ob sich diese Art des Workouts bei ihren Fans tatsächlich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Lustig anzusehen ist das Sportprogramm der etwas anderen Art allemal.