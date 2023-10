„Goodbye Deutschland“-Star eröffnet Lokal auf Mallorca – Fans deutlich: „Nein, danke!“

An der Seite von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner (†49) war Jenny Matthias vor Jahren bekannt geworden, mittlerweile wird die 35-Jährige selbst von dem Vox-Kamerateam begleitet.

Die Ex-Freundin von Jens Büchner lebt immer noch auf Mallorca, hat dort ihren Achim geheiratet und führt erfolgreiche ihre Boutique „Jenny Delüx Arta“. Doch dabei soll es nicht bleiben: An diesem Samstag (14. Oktober) eröffnen Jenny und Achim ein neues Lokal in Cala Millor, wollen diesmal mit Kulinarik punkten. Doch Fans empören sich.

„Goodbye Deutschland“: Jenny eröffnet Restaurant „Happy Schnitzel“

Auf der Instagram-Seite von „Goodbye Deutschland“ wird das Restaurant von Jenny und Achim angekündigt. „Jenny und Achim eröffnen kommenden Samstag das ‚Happy Schnitzel‘ auf Mallorca. Wie der Name bereits vermuten lässt, könnt ihr dort Schnitzel genießen, begleitet von leckeren Salaten, Currywurst und Pommes“, heißt es.

Während die beiden frischgebackenen Restaurant-Besitzer auf dem dazugehörigen Foto bis über beide Ohren lächeln, können viele „Goodbye Deutschland“-Fans den Schritt absolut nicht verstehen.

„Schnitzel, immer nur Schnitzel, fällt denen nichts Besseres ein? Was Zeitgemäßes? Vielleicht mal vegan oder so?“, kommentiert eine Frau unter dem Beitrag. Eine andere schreibt ironisch: „Das ist doch DIE Geschäftsidee überhaupt: Schnitzel & Konsorten auf Malle. Noch nie dagewesen – das wird DER Burner …“ Eine weiter schießt explizit gegen die TV-Auswanderin, kommentiert: „Schnitzel auf Mallorca, nein danke! Diese Auswanderer können ja alles , Klamotten verkaufen , kochen…. erstaunlich!“

+++ „Goodbye Deutschland“: Baby-Glück von Auswanderin sorgt für Wirbel – „Unmöglich“ +++

„Goodbye Deutschland“: Restaurant-Name erhitzt die Gemüter

Auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal bewirbt Jenny das Lokal, muss dort ebenfalls Kritik für das Konzept einstecken. „Schade, dass es nicht bei Kleidung blieb. ‚Happy‘ Schnitzel – ob die Tiere so happy waren…“, merkt eine Kommentatorin an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Echt jetzt? Tiere ermorden, um Geld zu verdienen?“, klagt ein weiterer Follower an. Eine andere Anhängerin erklärt: „Ich fliege nicht nach Spanien, um dort Schnitzel zu essen, die man in Deutschland in jeder Pommesbude bekommt? Ich bevorzuge landesübliches Essen, Fisch, Meeresfrüchte, usw. Aber dünn geklopptes Fleisch? Ick wes et nöscht.“

Mehr Themen:

Doch über (Essens-) Geschmack lässt sich auch hier bekanntlich streiten – so verteidigen einige Follower auch die Idee, argumentieren: „Das ist genau das, was die Deutschen auf Mallorca essen wollen. Ganz einfach“ und „Mein Mann sagt immer, ein Schnitzel geht immer.“

Wie das neue Restaurant der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin tatsächlich läuft, werden ihre Fans sicher schon bald bei Instagram oder im TV erfahren.