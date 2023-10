Cathy Hummels lässt tief blicken – „Wurde als Milf bezeichnet“

Ex-Spielerfrau und Moderatorin Cathy Hummels zeigt auf Instagram gerne verschiedene Facetten von sich: Mal als aktive Mutter mit Sohn Ludwig, mal als Frau mit sexy Reizen.

Sie spricht allerdings auch gerne offen über ihre Gefühle, nahm ihre Fans auf Instagram auch bei den schweren Momenten rund um ihre Scheidung von Mats Hummels mit. Mittlerweile feiert die 35-Jährige ihr Dasein als geschiedene Frau – zumindest, wenn man ihrem letzten Beitrag auf Instagram Glauben schenkt.

Cathy Hummels spricht Klartext

Am Freitag (13. Oktober) veröffentlicht Cathy Hummels auf der Social-Media-Plattform ein Foto von sich, auf dem sie ernst in die Kamera schaut. Geschminkt und mit gestylten Haaren trägt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ein tief ausgeschnittenes Hemd, das viel Spielraum lässt.

„Ich wurde gestern als ‚Milf‘ bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich lachen, weinen oder mich sogar freuen sollte? Ist es ein Kompliment, so bezeichnet zu werden?“, wendet sich Cathy Hummels an ihre Follower. Die Abkürzung „Milf“ steht schließlich für „Mother I would like to f***“, als „Mutter, mit der ich gerne schlafen würde“ – und fällt daher eher in die Kategorie plumpe Anmachsprüche.

Mit den folgenden Worten schießt Cathy Hummels den Ball dann zurück, fragt „alle Männer“: „Wie würdet ihr es finden, als ‚Father I like to f***‘ bezeichnet zu werden? Als FILF? Oder zu hören: ‚Für sein Alter sieht der noch gut aus. Und zwei Kinder hat er auch schon. Also für ’nen Vater hat der sich gut gehalten.'“

Die Ex-Frau von Mats Hummels scheint verärgert, findet offenbar den Zusammenhang zwischen Mutter sein und Attraktivität unangebracht. „Ich feiere mich heute! Divorced (zu deutsch: geschieden) never looked better!“, stellt sie anschließend klar.

Ihre Instagram-Follower feiern den Post allerdings nicht so, verstehen Cathys freizügiges Foto in Kombination mit der „Milf“-Kritik nicht. „Vielleicht sollte man dann auch mal überdenken sich immer wieder halb nackt hier zu zeigen. Ansonsten muss man wohl mit solchen Kommentaren rechnen…“, schreibt eine Frau. „Entspann dich doch mal…und überleg, ob Fotos, die du postest, nicht solche Reaktionen befeuern“, stimmt eine andere zu.