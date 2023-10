Bürgergeld-Empfängerin erhält Zahlung vom Staat – „Das heißt SHOPPEN!“

In der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ leben die Bewohner eines Plattenbaus im Rostocker Stadtteil Groß Klein am Limit. Auch die erst 21-Jährige Celine. Sie bezieht Bürgergeld und hat in der Folge am Donnerstag (5. Oktober) zunächst ein großes Problem.

Die Bürgergeld-Empfängerin wartet verzweifelt auf neues Geld vom Staat.

Bürgergeld-Empfängerin hat neues Geld: „SHOPPEN!“

In der Rostocker Innenstadt geht Celine zusammen mit ihrem Freund Pascal zur Bank. „Wir versuchen jetzt, mein Geld abzuheben, weil gestern nichts drauf war. Weil am 30. eigentlich immer was drauf ist. Und dann versuchen wir es jetzt mal. Und ich hoffe, dass endlich mein Geld drauf ist. Wenn nicht, raste ich aus!“, so die RTL2-Darstellerin aus „Hartz und Herzlich“.

„Ich bin jetzt gerade übelst in Panik, weil ich gestern 300 Euro im Minus war. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. Ich hoffe, das war ein Fehler von denen. Und ich hoffe, ich habe mein Geld drauf!“

Celine, die seit der Schule arbeitslos ist, ist gerade erst aus der gemeinsamen Wohnung ihres Ziehvaters Falko ausgezogen, lebt aktuell bei einer Freundin und will sich demnächst eine gemeinsame Wohnung mit Freund Pascal suchen. Da käme neues Bürgergeld gerade richtig, um für die neue Bleibe zu sparen. Doch von wegen!

Bürgergeld: „15 Euro müssen wir aufheben“

Als sie schließlich voller Freude aus der Bankfiliale stürmt und verkündet, neues Geld auf dem Konto zu haben, steht auch fest, was sie damit nun vorhat. „Yuhuu, Geld ist drauf! 400 Euro! Das war gestern bestimmt nur ein Fehler, jetzt habe ich meine 400 Mücken. Das heißt SHOPPEN! Für Schatz neue Hosen, für mich… Dann holen wir uns noch was Schönes zu Essen, Tabak, Zigaretten…“

Beiseitelegen will die Bürgergeld-Empfängerin nur ein bisschen Geld, aber nicht für sich: „Auf jeden Fall ist unser Plan jetzt, gleich fett shoppen gehen und 15 Euro müssen wir aufheben.“ Die 15 Euro bekommt Freund Pascal, der es für seine Geburtsurkunde braucht, um damit wiederum einen neuen Ausweis beantragen zu können. Mit dem neuen Ausweis will er anschließend ebenfalls zum Amt, um Bürgergeld bekommen zu können. Bis dahin wird bei den „Hartz und Herzlich“-Darstellern aber erst mal fleißig geshoppt…

Die ganze Folge kannst du ab 16.05 Uhr bei RTL2 sehen oder in der Mediathek bei RTL+.