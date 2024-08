„Hartz und Herzlich“: RTL Zwei lässt die Bombe platzen – neue Folgen aus Mannheim!

Gute Nachrichten für alle Fans der RTL Zwei Doku „Hartz und Herzlich“! Nachdem sich die Zuschauer in den vergangenen Wochen mit alten Staffeln zufriedengeben mussten, verkündet der Sender nun den Starttermin für die neuen Folgen!

Die Doku-Reihe „Hartz und Herzlich“ ist seit Jahren ein Dauerbrenner im TV-Programm von RTL Zwei. Vor allem die Folgen aus den Benz-Baracken in Mannheim kommen bei den Zuschauern gut an. Nun erfährt das Publikum was es Neues bei Elvis, Petra, Dieter und Co. gibt.

„Hartz und Herzlich“: Erste Preview zu neuen Folgen

Es wird wieder spannend bei RTL Zwei! Ab dem 26. August gibt es nicht nur einen neuen Sendeplatz für „Hartz und Herzlich“ (wir berichteten), sondern auch neue Folgen aus Mannheim! Mit dabei sind laut Programmankündigung auch dieses Mal wieder Elvis und seine Familie, sowie Dieter und Carmen samt Kinder.

Und auch Petra wird gemeinsam mit Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea zu sehen sein. Diese sind zwar in der letzten Staffel nach Dessau gezogen, doch das Ganze lief nicht so, wie erhofft. „Schnell entpuppte sich der Traum vom Umzug zum Alptraum. Ein Grund für Petras Kummer in Sachsen-Anhalt ist der desolate Zustand ihrer Wohnung. Hinzu kommen Anfeindungen von Nachbarn. Wird die Familie wieder zurück in die Benz-Baracken ziehen?“, heißt es von Seiten des Senders.

„Hartz und Herzlich“-Fans völlig aus dem Häuschen

Neben der offiziellen Pressemeldung wurde die frohe Botschaft auch auf Instagram geteilt. Die Fans von „Hartz und Herzlich“ können es kaum abwarten, bis sie die neuen Folgen endlich sehen können. „Mein Leben hat wieder ein Sinn. Danke, RTL Zwei!“, schreibt ein Fan.

Ein anderer kommentiert: „Freue mich schon auf die neuen Folgen. Sendezeit passt ,weil ich da schon Feierabend habe!“ Und: „Benz Baracken. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Danke RTL Zwei.“

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken laufen unter Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.