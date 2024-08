RTL2 macht es offiziell – große Änderung bei „Hartz und Herzlich“

Seit Jahren fesseln die Sozial-Dokus von RTL2 die Zuschauer mit authentischen Einblicken in die Lebensrealität von Menschen in sozialen Brennpunkten. Besonders „Hartz und Herzlich“ hat sich mit seinem Blick auf das Leben in den sozialen Brennpunkten Deutschlands einen festen Platz im TV-Programm gesichert. Die Doku-Serie, die sich auf das Leben von Bürgergeld-Empfängern konzentriert, begleitet dabei ihre Protagonisten durch die Höhen und Tiefen des Alltags.

Jetzt müssen sich Fans der Sendung allerdings auf eine Änderung einstellen.

RTL2: Jetzt dürfen es Fans wissen

Seit seiner Erstausstrahlung begeistert „Hartz und Herzlich“ das Publikum bei RTL2. Zuschauer konnten das Leben der Menschen in den Mannheimer Benz-Baracken oder im Rostocker Brennpunkt Groß Klein stets montags bis freitags ab 16.05 Uhr im Programm verfolgen.

Nach mehr als 400 Folgen im Nachmittagsprogramm wird die Serie ab dem 26. August auf einen neuen Sendeplatz verschoben: Ab dann läuft sie montags bis freitags täglich um 18:05 Uhr, auf dem bisherigen Sendeplatz der eingestellten Soap „Köln 50667“. Die erste Staffel am neuen Sendeplatz führt die Zuschauer weiterhin in die Benz-Baracken in Mannheim, später folgt Rostock. Der Grund für die Änderung kann sich sehen lassen.

RTL2: Grund für Änderung lässt staunen

RTL2 glänzt mit Quoten – und kann dies vor allem auf seine Vielzahl an Sozial-Dokus zurückführen. Auf dem 17-Uhr-Sendeplatz erzielte „Hartz und Herzlich“ im laufenden Jahr montags bis freitags durchschnittlich 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die wöchentlichen Folgen in der Primetime pausieren zurzeit, zeigten sich von Januar bis März aber ebenfalls stark mit bis zu 7,5 Prozent Marktanteil. Grund genug, dem Format einen neuen Sendeplatz zukommen zu lassen.

„Diese starke Programmmarke verdient den wichtigen Sendeplatz um 18 Uhr. Das unterstreichen wir erstmals mit einer Kampagne für dieses Format, mit der wir auch den Bewohnern der Benz-Baracken Danke sagen möchten für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärt Marco Kunze, Leiter des Channel-Managements bei RTL2.

Marco Kunze erklärte außerdem das Erfolgsgeheimnis der RTL2-Doku: „‚Hartz und Herzlich‘ ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Keine andere Sozialdokumentation kann für sich in Anspruch nehmen, so viele Menschen über einen so langen Zeitraum zu porträtieren.“