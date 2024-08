„Die Geissens“: Ehemaliger Bekannter packt aus – so ticken sie wirklich

Hinter den glitzernden Kulissen von „Let’s Dance“ verbirgt sich so manch überraschende Geschichte – und Christian Polanc (46) hat eine der schillerndsten zu erzählen. Der Profi-Tänzer, der 2014 mit Carmen Geiss (59) über das Parkett wirbelte, gibt in seinem Podcast „Let’s talk about Dance“ spannende Einblicke in das Leben der Geissens.

„Das war schon sehr special, sehr skurril, aber auch sehr witzig!“, erinnert sich Polanc an seine Zeit mit Carmen Geiss.

„Die Geissens“: Jetzt plaudert er aus dem Nähkästchen

Anstatt in Köln zu trainieren, wurde der Tänzer direkt nach Monaco geflogen, um sich in der Penthousewohnung der Geissens auf die Show vorzubereiten. Am Wochenende ging es mit dem Hubschrauber weiter zur Villa der Familie in Saint-Tropez. „Es war sehr spannend, mal so eine Welt kennenzulernen.“ Doch hinter dem Glamour zeigt sich auch eine bodenständige Seite.

„Es war toll bei Carmen, Robert, Davina und Shania. Robert hat immer den Grill angeschmissen“, erzählt Polanc von entspannten Grillabenden. „Am Wochenende gab es Rinderfiletstückchen, vom Meister selbst gegrillt.“ Trotz des Luxuslebens hat die Côte d’Azur auch ihre Schattenseiten. „Monaco stellt man sich toll vor, aber was dir keiner sagt, ist, dass du für Nudeln mit Tomatensoße dort 20 Euro abdrücken musst“, schimpft der „Let’s Dance“-Tänzer.

Christian Polancs Erlebnisse zeigen: Hinter der Fassade der dekadenten Geissens verbirgt sich eine überraschend normale Familie – wenn auch mit einem Hang zum Extravaganten!