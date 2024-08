Einbruch bei den Geissens: Shania und Davina erleben Horrorszenario – „Ruft sofort die Polizei!“

Was als gemütlicher Filmabend begann, endete für Davina und Shania Geiss in einem aufregenden Krimi. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Die Geissens“ berichten die Schwestern von einem nächtlichen Einbruchversuch in ihrer Villa in Saint-Tropez.

Während Mama Carmen und Papa Robert den Abend auswärts genossen, hörten die Schwestern plötzlich verdächtige Geräusche. „Auf einmal höre ich ein Geräusch draußen, als ob man irgendetwas aufknackt“, erzählte Davina. Schnell wurde klar, dass sich die Türen zum Wintergarten öffneten – drei maskierte Gestalten versuchten, einzudringen.

Einbrecher-Schock bei den Geissens

Doch die Einbrecher hatten die Rechnung ohne die Sicherheitsvorkehrungen der Geissens gemacht. Dank heruntergelassener Jalousien blieb der Zugang ins Haus verwehrt. Carmen erklärte gegenüber „Bild“: „Die Kinder hatten Angst! Drei maskierte Personen sind in den Wintergarten eingebrochen. Doch da waren die Jalousien runter und die Einbrecher kamen nicht ins Haus rein“

+++ Carmen Geiss in Sorge um Tochter Shania – „Sie leidet unter den seelischen Narben“ +++

In Panik riefen die Schwestern ihre Mutter an. Carmen reagierte prompt: „Ruft sofort die Polizei!“ Die Beamten trafen 20 Minuten später ein, zeitgleich mit Carmen und Robert. Die Überwachungskameras hatten die maskierten Täter erfasst, die ohne Beute verschwanden. Robert, der vor 15 Jahren schon einmal ausgeraubt wurde, hatte die Villa mit kugelsicheren Türen und einem Panik-Button ausgestattet – Sicherheitsmaßnahmen, die sich nun bewährten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beruhigte Carmen ihre Töchter: „Wenn hinten bei uns die Tür zu ist, kommt da keiner rein. Es ist unmöglich … Den Raum niemals verlassen. Dann kann nichts passieren.“

Robert rät seinen Kindern weiterhin: „Drückt den Panik-Button und ruft die Polizei an.“ Ein unvergesslicher Grusel-Abend für die Geiss-Töchter, die hoffentlich nie wieder solche Erfahrungen machen müssen.