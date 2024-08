Carmen Geiss in Sorge um Tochter Shania – „Sie leidet unter den seelischen Narben“

„Die Geissens“ gehören wohl zu den bekanntesten Familien aus dem deutschen TV. Seit Jahren sorgen sie mit ihrer gleichnamigen RTL Zwei Doku hierzulande für Unterhaltung. Dabei stehen nicht nur Carmen und Robert Geiss im Vordergrund, sondern auch ihre beiden mittlerweile erwachsenen Töchter Davina und Shania.

Die Zuschauer haben die Schwestern quasi beim Aufwachsen begleitet. Kein Wunder also, dass das Interesse an der Entwicklung der jungen Frauen immens ist. Vor allem auf Instagram sind die Töchter von Carmen Geiss sehr beliebt. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten – das musste Shania leider am eigenen Leib erfahren.

Carmen Geiss sorgt sich um ihren Spross

Es sind keine einfachen Zeiten für die Geissens. Das jüngste Familienmitglied Shania wurde Opfer einer Lüge, die sich ein 20-Jähriger ausgedacht hat. Sascha S. behauptete, intim mit der Tochter von Carmen Geiss gewesen zu sein und veröffentlichte vermeintliche Chatverläufe der beiden. Nun wurde vor Gericht entschieden: Alles fake!

Doch trotz des Sieges vor Gericht macht sich Carmen Geiss große Sorgen um ihre Tochter. Auf Instagram teilt sie nun emotionale Zeilen mit ihren Followern: „Shania leidet immer noch unter den seelischen Narben dieses Vorfalls. Aber dieser Fall zeigt uns, wie wichtig es ist, gegen Lügen vorzugehen und solchen Menschen keine Plattform zu bieten. Lasst uns für die Wahrheit kämpfen, denn Gerechtigkeit wird letztendlich siegen.“ Die Fans stehen hinter der Familien von Carmen und ihrer Familie.

Carmen Geiss: Fans werden deutlich

Ein Blick in die Kommentare macht deutlich, dass die Fans der Geissens mindestens genauso fassungslos sind, wie Carmen:

„Ich hoffe von Herzen, dass Shania das alles bald irgendwie verarbeiten kann. Ihr seid eine so vereinte Familie, ihr werdet das alles gemeinsam schaffen, davon bin ich fest überzeugt!“

„Gut, dass ihr euch gewehrt habt! Solchen Typen muss man mit voller Härte begegnen!“

„Oh mein Gott, ich bin schockiert! Das ist wirklich unterste Schublade! Für mich ist das Urteil zu milde, ich meine, er zerstört damit das Leben einer jungen Frau, und zwar auf eine ganz böse Art und Weise! Ich hoffe, dass Shania das irgendwann vergessen kann.“

Der junge Mann wurde laut Angaben von Carmen wegen dreifacher Verleumdung schuldig gesprochen. Er müsse den Gericht 2.700 Euro und Shania über 100.000 Euro zahlen, so die 59-Jährige. Doch diese Summe dürfte, wenn überhaupt, nur ein kleiner Trost sein.