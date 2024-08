Nach Krankenhaus-Schock – Carmen Geiss gibt Gesundheitsupdate

Es war ein wahrer Schock für alle Fans von RTL2-Star Carmen Geiss. Am Donnerstag (8. August) meldete sich die gebürtige Kölnerin aus einem Krankenhaus bei ihren Fans. Bei Dreharbeiten in Österreich ging es der zweifachen Mutter plötzlich immer schlechter.

Kurze Zeit später musste sie sich in einer Klinik behandeln lassen – Diagnose Bauchspeicheldrüsenentzündung. Doch wie geht es Carmen Geiss ein paar Tage nach diesem Schockmoment?

Carmen Geiss: Fans in großer Sorge

Am Tag des Unglücks meldete sich Carmen Geiss via Instagram bei ihren Fans und teilt dort einen besorgniserregenden Schnappschuss. Ungeschminkt liegt Carmen Geiss im Krankenhausbett, stützt ihren Kopf auf ihrer Hand ab. Die Zeilen, die sie dazu schreibt, beunruhigen ihre Follower dann noch mehr.

„Ihr Lieben, ich melde mich heute aus dem Krankenhaus bei euch. Vor einigen Tagen wurde bei mir eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt. Wir waren gerade mitten in Dreharbeiten hier in Österreich, als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste. Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt und ich konnte schnell und gut behandelt werden“, schreibt die Ehefrau von Robert Geiss. Nun, Tage nach dem Krankenhaus-Schock, gibt es Neuigkeiten.

Carmen Geiss gibt Entwarnung

Endlich gibt Carmen Geiss grünes Licht und schreibt zu einem ihrer neusten Beiträge: „Ich bin froh nach all den Strapazen wieder zu Hause zu sein.“ Und da ist nicht die Einzige. Auch ihre Fans teilen ihre Erleichterung in den Kommentaren: „Liebe Carmen, zu Hause kann man sich einfach am besten erholen. Der Robert soll dich schön verwöhnen . Und du darfst den Stress meiden wie Pest.“

Ein weiterer Fan kommentiert: „Hoffe sehr, dass es dir wieder besser geht! Alles, alles Liebe für dich und eine vollständige Genesung!“ Bleibt zu hoffen, dass Carmen Geiss nicht noch einmal mit solch einer böse Überraschung klarkommen muss.