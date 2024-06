Carmen Geiss fliegt mit Privatflugzeug in den Urlaub – ihre Fans sind außer sich

Sie ist eine der bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands und ihr Name seit der RTL2-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in aller Munde. Carmen Geiss liebt das Leben in Saus und Braus und zeigt gerne, was sie hat.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1 Million Menschen folgen, teilt Carmen Geiss Einblicke in ihren luxuriösen Alltag. Der neuste Beitrag des Fernsehstars bringt nun jedoch ihre Fans auf die Palme.

Carmen Geiss geht einen Schritt zu weit

Ausufernde Feierlichkeiten mit Freunden, luxuriöse Trips mit einer Yacht und Besuche in den teuersten Beach-Clubs – Carmen Geiss stellt ihren Lebensstil nur allzu gern zur Schau. Auch in ihrem neusten Instagram-Video zeigt sich die Ehefrau von Robert Geiss alles andere als Bescheiden. In einem grünen Zweiteiler gekleidet steht die zweifache Mutter vor einem kleinen Privatflugzeug.

Auf die Frage ihres Liebsten was denn das Ziel des Fluges sei, antwortet Carmen Geiss: „Jetzt geht’s gleich nach Sardinien!“ Stolz blickt die Unternehmerin auf das kleine Flugzeug und bekräftigt stolz: „Geile Maschine, oder? Endlich mal etwas Großes!“ Auch Robert scheint begeistert von dem Flugzeug zu sein und filmt seine Liebste beim Einstieg. Ihr luxuriöses Leben scheint das Ehepaar nur allzu gern mit seiner Fangemeinde zu teilen.

Kritik vonseiten der Fans

Für gewöhnlich freuen sich die Fans von Carmen Geiss über Einblicke in das spektakuläre Leben der Unternehmerin. In diesem Fall werden jedoch kritische Stimmen auf Grund des Kurzstreckenfluges mit dem privaten Flugzeug laut. Die Fans des Fernsehstars schreiben:

„Leider sehr oberflächlich, sorry. Große Maschinen, tolle Kleider. Gibt es auch was interessantes?“

„Schön fliegen für das Klima…“

„Sehr umweltbewusst alles.“

„Die arme Umwelt!“

„Es ist aber nicht schön, dass ihr so viel fliegt und das gefühlt ständig.“

Was Carmen Geiss und ihr Mann in Sardinien treiben werden, wird die Unternehmerin ihren Fans sicherlich nicht vorenthalten. Auf glamouröse Instagram-Beiträge aus ihrem Urlaub kann sich die Fangemeinde der Unternehmerin garantiert weiterhin einstellen.