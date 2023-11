Sommerhaus der Stars: Tim Toupet schießt gegen die Stehfests – „Echt das Allerletzte“

Beim „Sommerhaus der Stars“ auf RTL steht das nächste Drama an. Nicht nur zwischen den Alphamännchen Gigi Birofio und Can Kaplan knallt es gewaltig. Hitzige Wortgefechte, Wutausbrüche und Handgreiflichkeiten sorgen für mächtig Trubel in der Promi-Herberge.

Der nächste Streit steht schon ins Haus. Diesmal gibt es Zoff zwischen Schauspieler Eric Stehfest und Partyschlagersänger Tim Toupet, der mit Songs wie „Du hast die Haare schön“ und „Ich bin ein Döner“ am Ballermann zu Ruhm gelangte.

Tim Toupet: „Auf solche Personen kann ich gerne verzichten!“

Der Entertainer meldet sich mit einem Video von seiner Wahlheimat auf Mallorca, dem Bierkönig auf der legendären Schinkenstraße. Dazu muss man wissen: „Das Sommerhaus der Stars“ wurde bereits im Juni 2023 produziert. Die Diskothek am Ballermann zieht jedes Jahr Heerscharen von Touristen an. Ihr Motto: Party, Party, Party. Seit über 30 Jahren ist der XXL-Biergarten ein beliebter Treffpunkt für mehr oder weniger trinkfeste Feierfreunde am Strand von Palma.

Interpreten wie Anna Maria Zimmermann, Big Brother-Legende Jürgen Milski oder auch Oli P. treten hier regelmäßig auf und sorgen bei den Urlaubern für Partystimmung mit viel Uffta Uffta und wenig Tiefgang. Und genau über die Musik, die in der Schinkenstraße auf Malle läuft, haben Eric und Edith Stehfest scheinbar gnadenlos hergezogen.

Tim Toupet erteilt den Stehfests „Hausverbot“ im Bierkönig

Eine Beleidigung für sein ganz persönliches „Wohnzimmer“?! Das lässt Tim Toupet nicht auf sich sitzen und meldet sich per Instagram zu Wort. Er spricht Edith und Eric Stehfest quasi ein Hausverbot aus. Niemals möchte er den beiden dort begegnen.

https://www.instagram.com/reel/CyiXdtdMVoq/?utm_source=ig_web_copy_link

Die Partyschlagergemeinde sei eine erfolgreichsten, tolerantesten, buntesten und friedlichsten Gruppen, die er jemals kennengelernt habe. Tim Toupet sei es egal, welche Musik läuft, Hauptsache, die Menschen feiern und haben eine glückliche Zeit.

Ein bisschen Häme ist auch dabei. Stolz erzählt der Kölner von seinen bevorstehenden Auftritten beim Oktoberfest Blumenau in Brasilien, wo er vor rund 45.000 Leuten seine Songs zum Besten geben wird. So weit haben es die Stehfests tatsächlich noch nicht gebracht.