„Sommerhaus der Stars“: Nach Eklat in der Show – Streit zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan nimmt irre Wendung

Über diesen Eklat spricht in den letzten Wochen ganz Deutschland: Im „Sommerhaus der Stars“ geraten „Dschungelcamp“-Star Gigi Birofio und Can Kaplan heftig aneinander. Nach einer hitzigen Diskussion zwischen den beiden, wurde Ersterer handgreiflich und musste die Sendung gemeinsam mit seiner Partnerin Dana Feist verlassen.

Nach der TV-Ausstrahlung ging der Streit noch weiter. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten zoffen sich immer noch über Instagram, was das Zeug hält. Immer wieder folgen Statements von beiden Seiten, in denen neue Vorwürfe in den Raum gestellt werden. Die große Abrechnung soll am 4. November beim „Fame Fighting“ stattfinden. Doch während der Pressekonferenz zum Event, die bereits stattfand, kommt es zur Eskalation.

„Sommerhaus der Stars“: Boxkampf zwischen Can und Gigi auf der Kippe?

Am Samstag (4. November) kommt es in Bonn zum Showdown zwischen zahlreichen Reality-Stars. Neben „Sommerhaus der Stars“-Kollege Alex Petrovic und Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold kämpfen auch Gigi Birofio und Can Kaplan in drei Runden gegeneinander. Eine Woche vor dem großen Kampf (28. Oktober) fand eine Pressekonferenz statt, bei denen alle Teilnehmer zusammenkamen.

Schon in den ersten Minuten eskalierte die Situation aber völlig. Als Gigi Birofio versuchte, eine Frage zu beantworten, rief die Verlobte von Can Kaplan, Walentina Doronina, aus dem Publikum rein. „Du Eselgesicht, sei mal leise! Was ist das für ein Fisch?“, rief der 24-Jährige daraufhin. Kurzerhand stand sein Kontrahent auf und verließ gemeinsam mit seiner Verlobten den Saal. Anschließend veröffentlichten sie eine Instagram-Story, in der sie damit drohen, den Kampf abzusagen.

„Sommerhaus der Stars“: Veranstalter wird deutlich

Doch das Ganze ist letztendlich doch nicht so einfach, wie gedacht. Veranstalter und Reality-Star Eugen Lopez betonte noch während der Pressekonferenz, dass die Teilnahme vertraglich geregelt sei. „Man kann den Kampf nicht nach Lust und Laune absagen. Wir sind ja kein Zirkus-Verein. Derjenige, der den Kampf absagt, muss von unserem Hausarzt als kampfunfähig erklärt werden“, hieß es von Seiten des Veranstalters.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, ob der Kampf zwischen den „Sommerhaus der Stars“-Streithähnen am 4. November stattfinden wird oder ob Can Kaplan nicht antritt. So oder so dürfte hier das letzte Wort noch lange nicht gesprochen worden sein.