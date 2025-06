Reality-Hammer! „Fame Fighting“ geht in die nächste Runde

Fame Fighting geht in die nächste Runde – und die Vorfreude steigt! In Essen soll am 18. Oktober in der Grugahalle der Kampf-Event live und exklusiv bei „Bild“ steigen. Gigi Birofio (26) und Can Kaplan (28) sind tatsächlich zurück im Ring – ihre Rückkehr verspricht, eine der spannendsten Duelle des Abends zu werden.

Im neuen Trailer, der exklusiv bei „Bild“ veröffentlicht wurde, präsentiert sich die Show wie ein Actionfilm mit Hollywood-Flair – inklusive Serien-Star Paul Anderson, alias Arthur Shelby aus „Peaky Blinders“. Die Atmosphäre wirkt gewaltig und trägt das Versprechen: Größer, lauter und spektakulärer.

So kündigt Eugen Lopez das Spektakel „Fame Fighting“an

Organisator Eugen Lopez (32) zeigt sich enthusiastisch: „Meine Leute sollen live sehen, was aus meinem Traum geworden ist. Essen war Kulturhauptstadt, hat diesen Ruhrpott‑Charme plus internationales Flair. Und die Grugahalle fasst knapp 6200 Zuschauer – das Doppelte von früher. Mehr Lärm, mehr Schweißgeruch, mehr Gänsehaut!“

Außerdem erklärt er: „Ich bin verdammt stolz darauf!“ Das Format bekommt laut „Bild“ obendrein internationalen Anstrich: Mit der begleitenden Serie „Fame Fighting Unleashed“ entstehen zehn exklusive Folgen mit Video-Stars wie den MisFits und der UFC – für einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen.

Trailer als Statement – und zwei Kämpfer stehen fest

Wie „Bild“ berichtet, zeigt der Trailer Paul Anderson bei nächtlichen Versatzstücken durch leere Gassen, bevor er auf Gigi Birofio, Can Kaplan sowie den Box-Profi Agit Kabayel trifft – Hollywood trifft Boxring in Hochspannung. „Trailer wie ein Hollywood‑Blockbuster“, erklärt „Bild“ dazu.

Einer der ersten Stars, der genannt wird: Gigi Birofio. Und kurz darauf wird bestätigt: Auch Can Kaplan steigt erneut in den Ring – Fans dürfen sich auf altbekannte Favoriten freuen.

Fame Fighting 3 setzt damit neue Maßstäbe – größerer Arena-Charakter, internationale Ergänzungen und reichlich Emotion. Zwei Kämpfer sind bestätigt, Paul Anderson mischt mit – und die Trailer-Vorschau zeigt: Hier passiert deutlich mehr als im Ring. Fans sollten sich schon jetzt den 18. Oktober in Essen vormerken – Tickets gibt’s ab sofort bei „Bild“.

