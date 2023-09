„Sommerhaus“-Star wird deutlich: „Zeigt, wie krankhaft unsere Gesellschaft ist“

Kaum eine Staffel des „Sommerhaus der Stars“ sorgte noch vor TV-Ausstrahlung für so viel Gesprächsstoff wie die diesjährige. Und auch nachdem die erste Folge bereits für Abonnenten von RTL+ verfügbar war, ebbte das Drama nicht ab. Ganz im Gegenteil: Die Reality-Stars kippen immer weiter Öl ins Feuer.

Einige Kandidaten des „Sommerhaus der Stars“ meldeten sich nämlich via Instagram zu Wort, nachdem sie die erste Folge gesehen hatten. Unter anderem veröffentlicht Eric Stehfest ein umfassendes Statement per Videobotschaft auf seinem Account. Und das hat es in sich.

„Sommerhaus“-Kandidat von erster Folge schockiert

Streit, Drama und Tränen: All das gibt es in der ersten Folge des „Sommerhaus der Stars“ bereits en masse. Die Zuschauer wittern, dass es in den kommenden Episoden nicht anders aussehen wird. Was den einen unterhält, ist für den anderen alles andere als witzig. Eric Stehfest gehört wohl der zweiten Gruppe an, wie anhand seines Statements deutlich wird.

„Ich glaube, dass alles, was sich im Sommerhaus und um das Sommerhaus herum aktuell abspielt, zeigt, wie krankhaft unsere Gesellschaft ist“, haut der 34-Jährige in dem Video raus. Er kritisiert dabei in erster Linie den Umgang mancher Paare im Sommerhaus. Und er wird sogar konkret.

„Sommerhaus“-Star schießt gegen Mitstreiter

Zwar nennt der Schauspieler keine Namen, doch in der Bildbeschreibung geht er nochmal genauer auf die einzelnen Paare ein, die seiner Meinung nach nicht „dem Weg der Liebe“ folgen. Dort schreibt er: „Jetzt, wo ich mit eigenen Augen sehe, wie schlimm viele Paare miteinander umgegangen sind, weiß ich, woher meine Intuition kam, dass ich umgeben war von Menschen, die nicht das sind, wofür sie sich verkaufen (und verkauft haben sie sich wirklich). Von Fake-Paaren, die nur für eine Show so tun, als wären sie in Liebe zueinander, über Narzissten, die über Leichen gehen, nur damit sie öffentlich wahrgenommen werden, bis hin zu Menschen die ehrliches Interesse vorspielen, um nicht allein dazustehen.“

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars“ ab dem 19. September 2023 um 20.15 Uhr. Unterbrochen von „RTL Direkt“ um 22.15 Uhr ist Folge 2 dann ab 22.35 Uhr zu sehen.